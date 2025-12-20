5 món ngon từ măng ăn hoài không chán

1. Măng tre om

Nguyên liệu: 1 cây măng tre tươi (khoảng 500g), 2 muỗng nước tương, 1 muỗng hắc xì dầu, 5 viên đường phèn, hành lá.

Cách làm:

- Măng tre gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn, cho vào nồi nước sôi có thêm 1 muỗng muối, luộc 5 phút rồi vớt ra ngâm nước lạnh để khử vị chát.

- Đun nóng chảo với dầu nguội, cho đường phèn vào thắng đến khi tan và chuyển màu nâu nhạt. Trút măng vào đảo đều cho áo màu.

- Nêm nước tương, hắc xì dầu, thêm chút nước xâm xấp mặt măng, đun sôi rồi hạ lửa nhỏ om 15 phút. Cuối cùng bật lửa lớn để cạn thành nước sốt, rắc hành lá là hoàn thành.

2. Măng tre xào thịt hun khói

Nguyên liệu: 300g măng tre, 150g thịt hun khói, 2 cây tỏi tây, 2 quả ớt khô, 1 muỗng nước tương.

Cách làm:

- Thịt hun khói ngâm nước ấm 20 phút rồi thái lát, cho vào chảo không dầu, áp lửa nhỏ cho ra mỡ.

- Cho ớt khô vào phi thơm, thêm măng tre đã luộc và thái mỏng, xào lửa lớn 2 phút.

- Nêm nước tương, cho tỏi tây cắt khúc vào đảo nhanh đến khi vừa mềm là tắt bếp.

3. Canh gà măng tre nấm hương

Nguyên liệu: Nửa con gà, 200g măng tre, 10 miếng nấm hương khô, 3 lát gừng, hành lá, muối.

Cách làm:

- Gà chặt miếng, chần sơ qua. Nấm hương ngâm mềm, xé nhỏ. Măng tre chặt miếng, luộc sơ.

- Cho gà và gừng vào nồi đất, thêm nước, đun sôi rồi hạ lửa nhỏ hầm 1 tiếng.

- Cho măng và nấm vào ninh thêm 30 phút đến khi gà mềm. Nêm muối, điều chỉnh gia vị cho vừa ăn rồi rắc hành lá.

4. Thịt xào măng tre, cải muối

Nguyên liệu: 250g măng tre, 100g thịt thăn, 100g cải muối, 1 muỗng rượu nấu ăn, chút bột năng, 1 muỗng nước tương, 2 quả ớt nhỏ.

Cách làm:

- Thịt thái sợi, ướp rượu và bột năng 10 phút.

- Măng thái sợi luộc sơ.

- Phi ớt cho thơm, xào dưa muối 1 phút rồi cho măng và nước tương vào đảo đều.

- Cuối cùng cho thịt vào xào nhanh 2 phút là xong.

5. Sủi cảo nhân măng tre, thịt heo

Nguyên liệu: 300g măng tre, 200g thịt heo xay, 50 vỏ sủi cảo, gừng băm, hành lá, nước tương, dầu mè.

Cách làm:

- Măng luộc chín, băm nhỏ, vắt khô rồi trộn cùng thịt.

- Nêm gừng, hành, xì dầu và dầu mè, trộn một chiều cho nhân kết dính.

- Gói sủi cảo, thả vào nồi nước sôi. Khi bánh nổi lên, thêm nước lạnh 2 lần, luộc đến khi bánh căng phồng là được.