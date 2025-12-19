Bác sĩ cảnh báo một thói quen khi nấu ăn của người đàn ông mắc ung thư gan

Giá cả "leo thang" khiến nhiều gia đình tìm mọi cách cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, có những khoản tiền tuyệt đối không nên tiết kiệm, trong đó có dầu ăn. Một trường hợp được bác sĩ ung bướu Liêu Kế Đỉnh (Trung Quốc) chia sẻ gần đây là lời cảnh báo rõ ràng về thói quen nấu nướng tưởng như vô hại nhưng tiềm ẩn nguy cơ lớn cho sức khỏe.

Bác sĩ Liêu từng điều trị cho một người đàn ông ngoài 50 tuổi, nổi tiếng tiết kiệm trong sinh hoạt hằng ngày. Người này có thói quen giữ lại dầu ăn đã chiên rán thực phẩm để tái sử dụng. Thói quen này kéo dài nhiều năm. Cuối cùng, người đàn ông nhận chẩn đoán mắc ung thư gan.

Theo China Times, dầu ăn khi bị đun nóng liên tục sẽ sinh ra nhiều chất có hại cho cơ thể, trong đó có axit béo chuyển hóa và các sản phẩm oxy hóa của dầu mỡ. Những chất này khi đi vào cơ thể sẽ làm tăng gánh nặng chuyển hóa, về lâu dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, trong đó có ung thư. “Chỉ vì muốn tiết kiệm một chút tiền dầu ăn mà đặt bản thân vào môi trường có nguy cơ gây ung thư, liệu có thực sự đáng hay không?”, bác sĩ Liêu đặt câu hỏi.

Người nội trợ không nên sử dụng dầu chiên rán nhiều lần. Ảnh: Ban Mai

Sau khi biết mình mắc ung thư, người đàn ông vô cùng hối hận và tự trách. Ông than thở rằng nếu trước đây không quá tiết kiệm tiền dầu ăn thì có lẽ giờ đây đã không phải chịu đựng đau đớn như vậy. Dù nguyên nhân gây ung thư gan rất phức tạp và không thể quy hoàn toàn cho một yếu tố nhưng việc sử dụng lâu dài dầu chiên lại chứa các chất độc hại được xem là một nguy cơ đáng lưu ý.

Theo bác sĩ Liêu, trường hợp trên không hề hiếm gặp. Trong suốt 30 năm hành nghề, ông đã chứng kiến rất nhiều ca bệnh xuất phát từ thói quen “tiết kiệm quá mức” như vậy.

Một thói quen xấu khác cũng được các chuyên gia cảnh báo là không rửa chảo giữa các lần nấu. Trong chương trình Health 2.0, chuyên gia an toàn thực phẩm Đàm Đôn Từ (Trung Quốc) cho biết nhiều gia đình có thói quen sau khi chiên cá thì không rửa chảo, nghĩ rằng dầu cá tốt cho sức khỏe nên tận dụng ngay để xào rau hoặc nấu món khác. Cách làm này là sai lầm. Trong quá trình chiên cá, dầu mỡ có thể sinh ra các chất độc hại; nếu tiếp tục dùng dầu đó để nấu nướng, những chất độc này sẽ theo thức ăn đi thẳng vào cơ thể của người dùng.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng tiết kiệm là cần thiết nhưng tiết kiệm không đúng chỗ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Việc không sử dụng dầu đã chiên nhiều lần và giữ thói quen vệ sinh dụng cụ nấu nướng sạch sẽ là những nguyên tắc cơ bản để bảo vệ sức khỏe lâu dài.