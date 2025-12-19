Giám đốc Bệnh viện K: Thuốc điều trị ung thư thế hệ mới nâng cao rõ rệt hiệu quả và độ an toàn

Thông tin được Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K (Hà Nội), chia sẻ tại hội thảo khoa học “Dược lâm sàng trong điều trị đa mô thức bệnh ung thư và Vật lý y khoa cho kỷ nguyên điều trị chính xác”, diễn ra trong hai ngày 18–19/12.

Theo GS.TS Lê Văn Quảng, trong nhiều năm qua, lĩnh vực chẩn đoán và điều trị ung thư đã có những bước tiến mạnh mẽ, trong đó thuốc điều trị đóng vai trò then chốt. Trước đây, các thuốc thế hệ cũ, đặc biệt là hóa chất, thường gây nhiều tác dụng phụ do không chỉ tiêu diệt tế bào ung thư mà còn ảnh hưởng đến các tế bào lành, khiến người bệnh mệt mỏi, suy kiệt trong quá trình điều trị.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K (Hà Nội).

Hiện nay, các thuốc điều trị ung thư thế hệ mới đã khắc phục đáng kể những hạn chế này. Đáng chú ý, thuốc điều trị đích hiện đã phát triển đến thế hệ thứ ba, tác động trực tiếp vào các đột biến gene của tế bào ung thư, giúp giảm tác dụng phụ, rút ngắn thời gian điều trị và không cần truyền kéo dài như hóa chất. Thống kê cách đây khoảng hai năm cho thấy, thuốc đích có thể giúp kéo dài thời gian sống thêm không bệnh cho người bệnh lên tới 36,8 tháng.

Bên cạnh thuốc, lĩnh vực vật lý xạ trị cũng ghi nhận nhiều tiến bộ quan trọng. Trước đây, các máy xạ trị coban tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường và gây tác động không mong muốn lên các mô lành xung quanh khối u. Hiện nay, hệ thống máy xạ trị gia tốc hiện đại đã giúp nâng cao độ chính xác, giảm thiểu tác dụng phụ và bảo đảm an toàn hơn cho người bệnh.

Tuy nhiên, GS.TS Lê Văn Quảng cho biết, Việt Nam hiện vẫn chưa có mã ngành đào tạo chính quy về xạ trị và vật lý y khoa. Việc đào tạo chủ yếu do các bệnh viện tự xây dựng và thực hiện qua nhiều thế hệ. Do đó, các hội thảo khoa học chuyên sâu có ý nghĩa quan trọng trong việc cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ kỹ thuật viên xạ trị, đáp ứng yêu cầu phát triển của chuyên ngành.

Trong thời gian tới, Bệnh viện K sẽ phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội và Cục Đào tạo để mở mã ngành đào tạo kỹ thuật viên xạ trị. Đồng thời, dự kiến trong năm 2025, bệnh viện sẽ đầu tư thêm 4 máy xạ trị thế hệ mới tại cả ba cơ sở, góp phần nâng cao năng lực và chất lượng điều trị.

Nhờ được đầu tư đồng bộ về trang thiết bị và nhân lực, thời gian chờ xạ trị của người bệnh tại Bệnh viện K đã giảm đáng kể. Nếu trước đây, máy móc phải hoạt động gần như liên tục và người bệnh có thời điểm phải xạ trị vào đêm muộn, thì hiện nay thời gian điều trị đã được sắp xếp hợp lý hơn. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện thực hiện xạ trị cho khoảng 1.000 người bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị ngày càng tăng.

GS.TS Lê Văn Quảng nhấn mạnh, hội thảo không chỉ là diễn đàn khoa học để chia sẻ kết quả nghiên cứu và cập nhật kỹ thuật mới, mà còn là cơ hội tăng cường kết nối giữa các chuyên gia trong nước và quốc tế, hướng tới xây dựng cộng đồng chuyên môn vững mạnh, chuyên nghiệp và hội nhập.

Theo Giám đốc Bệnh viện K, điều trị ung thư hiện nay là điều trị đa mô thức. Trong kỷ nguyên của điều trị miễn dịch và điều trị đích, ngày càng xuất hiện nhiều thuốc và phác đồ mới với cơ chế tác dụng phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tương tác thuốc và các tác dụng không mong muốn. Điều này đòi hỏi việc sử dụng thuốc phải được cá thể hóa, bảo đảm an toàn, hợp lý và hiệu quả.

“Chính vì vậy, dược lâm sàng ngày càng giữ vai trò quan trọng, không chỉ trong tư vấn lựa chọn, theo dõi và tối ưu hóa phác đồ điều trị, mà còn trong quản lý tác dụng không mong muốn, tương tác thuốc, nâng cao tuân thủ điều trị và phối hợp chặt chẽ với các chuyên khoa lâm sàng, góp phần chăm sóc toàn diện cho người bệnh ung thư”, GS.TS Lê Văn Quảng nhấn mạnh.