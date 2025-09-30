Cô gái 24 tuổi phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu dễ bị coi nhẹ

Meagan Meadows, 24 tuổi, sống tại miền Nam bang California, vừa bắt đầu kỳ thực tập giảng dạy sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành giáo dục thì nhận thấy điều bất thường trong lúc đi vệ sinh. Cô phát hiện một vệt máu rất mờ lẫn trong phân, không đủ để khiến mình lo lắng. Tuy nhiên, sau khi chia sẻ với vài người bạn, Meagan được khuyên nên đi kiểm tra.

Ban đầu, cô nghĩ mình bị trĩ, bị căng thẳng, hay chế độ ăn chưa hợp lý, hoặc tất cả các điều đó cộng lại. Một bác sĩ cũng trấn an có thể không có gì nghiêm trọng, bởi cô còn quá trẻ. Các xét nghiệm và chụp chiếu ban đầu phần lớn cho kết quả bình thường, ngoại trừ tình trạng thiếu sắt nhẹ và thành ruột hơi dày - điều mà bác sĩ cho là có thể do mất nước hoặc thiếu chất xơ.

Dù các kết quả ban đầu không có gì đáng ngại, Meagan vẫn quyết định đặt lịch nội soi đại tràng cho chắc chắn. Cô nghĩ có thể mình bị viêm loét đại tràng và cho rằng bản thân đã phản ứng thái quá.

"Tôi cứ nghĩ, mình mới 24 tuổi, làm sao có chuyện gì nghiêm trọng được", Meadows nói với Business Insider. "Thậm chí tôi suýt hủy cuộc hẹn với bác sĩ".

Thế nhưng kết quả nội soi lại phát hiện một khối u kích thước bằng quả óc chó trong đại tràng. Sinh thiết sau đó xác nhận là ung thư. Hàng loạt xét nghiệm tiếp theo cho thấy tế bào ung thư đã lan đến các hạch bạch huyết xung quanh, đồng nghĩa cô đã mắc ung thư giai đoạn 3.

"Khi tôi tỉnh dậy, họ gọi mẹ tôi vào để cả hai mẹ con cùng gặp bác sĩ. Thật khó khăn để chấp nhận sự thật", Meagan kể.

Dù rất sốc trước chẩn đoán ung thư, Meagan cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã tin vào cảm giác của bản thân và kiên quyết thực hiện nội soi đại tràng. Tuy vậy, cô vẫn ước gì mình đi kiểm tra sớm hơn.

Từ sau chẩn đoán, Meagan bắt đầu chia sẻ hành trình chiến đấu với bệnh tật trên TikTok, thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Trong các video, cô kể lại trải nghiệm cá nhân và đề cập đến thực trạng ngày càng nhiều người trẻ mắc ung thư đại trực tràng ở độ tuổi rất sớm. Meagan hy vọng câu chuyện sẽ là lời cảnh tỉnh, khuyến khích người trẻ đi kiểm tra sức khỏe khi có dấu hiệu bất thường.

"Nếu tôi biết có nhiều người trẻ được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng đến vậy, chắc chắn tôi đã nhìn nhận triệu chứng đó nghiêm túc hơn", Meagan nói.

Meagan Meadows sốc khi biết mắc ung thư đại tràng giai đoạn 3 ở tuổi 24. Ảnh: Meagan Meadows

Máu lẫn trong phân: dấu hiệu nghiêm trọng nhưng dễ bị bỏ qua

Ung thư đại trực tràng vốn nổi tiếng là căn bệnh khó phát hiện sớm, vì các triệu chứng ban đầu thường không rõ ràng, thậm chí không xuất hiện cho đến khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Những biểu hiện phổ biến như đau bụng hay thay đổi thói quen đi vệ sinh rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý lành tính như hội chứng ruột kích thích.

Ở nhóm bệnh nhân dưới 55 tuổi, chảy máu trực tràng được xem là triệu chứng phổ biến nhất của ung thư đại trực tràng, theo một số nghiên cứu gần đây.

Tuy nhiên, Meadows cho biết dấu hiệu máu lẫn trong phân, cũng là triệu chứng duy nhất của ung thư đại trực tràng giai đoạn 3 ở cô, rất khó nhận ra. Cô nói máu không dính trên giấy vệ sinh, cũng không có vết máu rõ ràng trong bồn cầu.

"Lượng máu không nhiều, không phải lần nào đi vệ sinh cũng có. Tôi hầu như không để ý thấy gì bất thường", cô cho biết. "Tôi cứ nghĩ máu trong phân thì phải khiến cả bồn cầu đỏ lên cơ".

Chảy máu trực tràng là vấn đề nhạy cảm, khiến nhiều người ngại ngùng khi nhắc đến, thậm chí không muốn chia sẻ với bác sĩ. "Đó là chuyện rất tế nhị. Không ai thích nói về chuyện đi vệ sinh cả, nhưng tốt hơn hết là cứ đi kiểm tra", Meagan nói.

Ung thư khi còn trẻ và những 'cái giá' không ngờ tới

Meagan cho biết cô may mắn khi vẫn được hưởng bảo hiểm y tế thông qua bố mẹ, nhờ thế phần lớn chi phí điều trị, bao gồm phẫu thuật và hóa trị, được thanh toán.

Tuy nhiên, trước khi bắt đầu điều trị, cô buộc phải đưa ra một quyết định quan trọng, rằng sau này cô có muốn sinh con hay không. Hóa trị và phẫu thuật có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về lâu dài, điều Meagan chưa từng nghĩ tới ở tuổi 24.

Meadows muốn giữ khả năng làm mẹ trong tương lai, đồng nghĩa cô phải trải qua quá trình bảo tồn khả năng sinh sản - một lựa chọn điều trị tốn kém. Tổng chi phí phải tự chi trả lên tới khoảng 10.000 USD, bao gồm thủ thuật lấy trứng và các loại thuốc hỗ trợ cần thiết.

"Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ kỳ lạ. Tôi chỉ là một cô gái 24 tuổi bình thường, vậy mà giờ phải lên kế hoạch cho những điều mà lẽ ra còn rất lâu nữa tôi mới nghĩ đến", cô chia sẻ. "Tôi không nghĩ sẽ phải bảo vệ khả năng sinh sản ở độ tuổi này".

Một người bạn của Meagan đã lập trang gây quỹ GoFundMe để giúp cô trang trải phần chi phí phát sinh này.

Meagan hiện trải qua các lần hóa trị để điều trị ung thư. Ảnh: Meagan Meadows

Trước khi phát hiện bệnh, Meagan đang làm giáo viên thực tập và không được trả lương. Giờ đây, cô buộc phải tạm gác lại con đường sự nghiệp. Hệ miễn dịch suy yếu do hóa trị khiến việc đến trường trở nên quá rủi ro, bởi môi trường học đường luôn tiềm ẩn nhiều nguồn lây nhiễm.

Hiện trong quá trình điều trị hóa chất, Meagan cho biết cô đang cố gắng vượt qua nhờ sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và bạn trai. Cô cũng vừa nhận nuôi Hughes, một chú chó nhỏ giống cocker spaniel từ trung tâm cứu hộ động vật, để làm bạn đồng hành tinh thần.

"Nếu không có nó, chắc tôi sẽ ở lì nhiều ngày trong nhà", Meagan tâm sự.

Để vượt qua những buổi truyền hóa chất kéo dài hàng giờ cùng khoảng thời gian nghỉ ngơi sau đó, Meagan lập cho mình một danh sách dài những cuốn sách muốn đọc và hy vọng sẽ học thêm các sở thích mới như móc len.

"Hóa trị thực sự khiến bạn kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Và điều khó khăn nhất là phải chấp nhận rằng không ai có thể đảm bảo 100% bệnh sẽ không tái phát", cô chia sẻ. "Tôi chỉ biết sống từng ngày, cố gắng tận hưởng những gì có thể".