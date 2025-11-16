4 vật dụng chứa hạt vi nhựa xuất hiện nhiều trong gia đình người Việt, loại thứ nhất nhiều chị em hay dùng

Hạt vi nhựa có từ đâu?

Hạt vi nhựa hiện đã được phát hiện tồn tại nhiều nơi trên thế giới, bao gồm đại dương, sông, đất và các môi trường khác.

Có hai nguồn gốc chính gây ra hạt vi nhựa. Thứ nhất, chúng có thể được sản xuất chủ động trong kích thước nhỏ, được sử dụng trong các sản phẩm như kem đánh răng, tẩy tế bào chết và nhiều sản phẩm khác. Thứ hai, chúng có thể hình thành từ quá trình phân hủy các mảnh nhựa lớn hơn trong môi trường.

Theo nguồn tin từ Báo Lao động, nguồn gốc của hạt vi nhựa rất đa dạng, chúng thường tồn tại trong những đồ vật sau:

Hạt vi nhựa có trong mĩ phẩm

Trong các sản phẩm làm đẹp như sữa rửa mặt, tẩy tế bào chết, sữa tắm, dầu gội… thường sẽ chứa một lượng hạt vi nhựa nhất định. Chúng thường tồn tại ở dạng các hạt nhựa nhỏ li ti nhiều màu sắc.

Chúng có tác dụng thẩm thấu vào da giúp loại bỏ chất nhờn, bụi bẩn nhưng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của con người. Nếu lượng hạt vi nhựa cơ thể thấp thụ càng nhiều thì mức độ ảnh hưởng sẽ càng lớn.

Hạt vi nhựa có trong thực phẩm

Trong quá trình sinh hoạt và sản xuất con người sẽ thải một lượng hạt vi nhựa ra môi trường. Nếu không xử lý đúng cách, khi thải ra môi trường thì động vật và thực vật sẽ hấp thụ hạt vi nhựa. Đến khi con người sử dụng thực phẩm được làm từ động vật, thực vật sẽ vô tình hấp thụ luôn các hạt vi nhựa vào cơ thể.

Các nhà khoa học Hà Lan mới đây đã nghiên cứu và phát hiện vi nhựa trong máu người. Các hạt vi nhựa tí hon được tìm thấy trong gần 80% người tham gia thử nghiệm. Điều đó đã chứng minh rằng con người sẽ hấp thụ hạt vi nhựa từ những loại thực phẩm có chứa hạt vi nhựa.

Hạt vi nhựa có trong nước đóng chai

Trong chai nước lọc bằng nhựa chúng ta sử dụng hằng ngày chứa rất nhiều hạt vi nhựa siêu nhỏ. Nếu những chai nước này ở trong môi trường độ ẩm và nhiệt độ cao hoặc khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời; quá trình phân hủy nhựa sẽ tăng nhanh, giải phóng các chất độc hại vào nước.

Hạt vi nhựa có trong không khí

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong không khí chứa nhiều hạt vi nhựa nhỏ li ti. Nếu hít phải chúng với lượng lớn sẽ gây nguy hại đến hệ hô hấp và có nguy cơ nhiễm độc cao.

Vì chúng quá nhỏ và trộn lẫn trong không khí, do đó con người sẽ rất khó để nhìn thấy. Vậy nên chúng ta cần có biện pháp để phòng tránh như sử dụng máy lọc không khí, đeo khẩu trang…

Khi hạt vi nhựa tích tụ trong môi trường càng lớn thì mức độ ô nhiễm môi trường sẽ càng cao. Chúng sẽ gây ô nhiễm môi trường nước, đất, không khí và nhiều môi trường khác.

Hạt vi nhựa ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe

Các nhà khoa học cảnh báo, các hạt vi nhựa có thể đi vào máu. Hệ thống miễn dịch cũng sẽ "ăn" các hạt vi nhựa nhưng chỉ có thể loại bỏ được một phần, và dường như có mối liên hệ giữa các hạt vi nhựa với sự suy giảm nhận thức ở con người. Chẳng hạn, những người có nhiều vi nhựa trong cơ thể thì dễ bị các chứng rối loạn nhận thức hơn.

Ngoài ra, những người có nhiều vi nhựa trong cơ thể cũng có nguy cơ bị các bệnh tim mạch cao hơn. Thậm chí, các em bé trong bụng mẹ cũng có thể bị nhiễm vi nhựa từ cơ thể mẹ.

Trong các loại nhựa thì có đến hơn 10.000 loại hóa chất, trong số đó có hơn 4.000 hóa chất được coi là rất độc hại đối với con người.

Để giảm nguy cơ nạp vi nhựa vào cơ thể, con người chỉ có cách là bảo vệ môi trường, giảm xả rác, tránh đồ nhựa dùng một lần, không dùng nylon và hộp nhựa kém chất lượng để đựng thực phẩm…