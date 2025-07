Bất ngờ: Đồ uống trong chai thủy tinh chứa vi nhựa nhiều gấp 50 lần chai nhựa

Chai thủy tinh từ lâu đã được coi là lựa chọn thân thiện với môi trường và an toàn hơn so với chai nhựa và lon kim loại. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây đã gây bất ngờ cho nhiều người khi chỉ ra rằng, đồ uống được đựng trong chai thủy tinh thực tế chứa vi nhựa nhiều gấp 5 đến 50 lần so với đồ uống trong chai nhựa và lon kim loại. Thông tin này đang khiến người tiêu dùng phải xem xét lại quan niệm về sự an toàn của chai thủy tinh.

Nghiên cứu được đăng trên tờ Journal of Food Composition and Analysis, do cơ quan an toàn thực phẩm Pháp (ANSES) thực hiện. Nhóm nghiên cứu đã phân tích hàng loạt loại đồ uống phổ biến tại Pháp như bia, nước ngọt, trà lạnh, nước chanh... và phát hiện trung bình có khoảng 100 hạt vi nhựa trong mỗi lít nước uống từ chai thủy tinh.

Trái ngược hoàn toàn với dự đoán ban đầu, nhóm nghiên cứu cho biết nguồn vi nhựa đến chủ yếu từ lớp sơn bên ngoài nắp chai, không phải từ bản thân chai thủy tinh.

“Các hạt nhựa có hình dạng, màu sắc và thành phần trùng khớp với lớp sơn phủ trên nắp chai”, nhà nghiên cứu Iseline Chaib chia sẻ.

Các chuyên gia lý giải rằng, các vết xước siêu nhỏ do nắp chai cọ vào nhau trong quá trình vận chuyển và bảo quản có thể khiến các mảnh vi nhựa bong ra, rơi vào đồ uống.

Đáng chú ý, dù hầu hết các loại đồ uống trong chai thủy tinh đều ghi nhận vi nhựa cao, rượu vang lại là ngoại lệ, gần như không chứa vi nhựa kể cả khi dùng nắp vặn.

Số liệu cụ thể:

- Bia: 60 hạt/lít

- Nước chanh: 40 hạt/lít

- Nước ngọt: 30 hạt/lít

- Rượu vang: gần như 0 hạt

- Trung bình trong chai thủy tinh: 100 hạt/lít

- Trong chai nhựa: chỉ 1.6 hạt/lít

Dù các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu tác động dài hạn, nhiều nghiên cứu đã liên hệ vi nhựa với hàng loạt vấn đề sức khỏe như: Viêm nhiễm, rối loạn nội tiết, tổn thương DNA, bệnh hô hấp, tim mạch, tăng nguy cơ ung thư

ANSES khuyến nghị một mẹo đơn giản nhưng hiệu quả: “Hãy thổi và lau sạch nắp chai bằng nước và cồn trước khi mở”. Cách làm này giúp giảm tới 60% lượng vi nhựa rơi vào đồ uống.

Trong bối cảnh ô nhiễm nhựa đang trở thành vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng chai thủy tinh là lựa chọn hoàn toàn an toàn và sạch sẽ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, những sản phẩm tưởng chừng vô hại này cũng có thể tiềm ẩn những nguy cơ không ngờ. Do đó, người tiêu dùng cần thận trọng ngay cả trong những hành động đơn giản như mở nắp chai.