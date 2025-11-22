Bất ngờ món ăn chứa hạt vi nhựa nhiều gấp 45 lần nước đóng chai lại đang được giới trẻ thích mê

Hạt vi nhựa được tìm thấy... trong pho mai

Phô mai những năm gần đây ngày càng được giới trẻ Việt yêu thích. Phô mai xuất hiện phổ biến trong nhiều món ăn, từ truyền thống biến tấu đến món kiểu Tây.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí NPJ Science of Food đã chỉ ra rằng phô mai có thể chứa lượng lớn hạt vi nhựa.

Ảnh minh họa

Các nhà khoa học đã mua các loại phô mai khác nhau, bao gồm 10 loại phô mai có hạn sử dụng dưới 1 tháng và 14 loại phô mai có hạn sử dụng dài hơn 4 tháng từ các cửa hàng bán lẻ ở Ý, báo Anh Daily Mail đưa tin.

Kết quả phân tích cho thấy phô mai có hạn sử dụng dài hơn 4 tháng là sản phẩm bị ô nhiễm vi nhựa nhiều nhất, với 1.857 hạt vi nhựa trên 1kg phô mai. Các nhà nghiên cứu đánh giá số lượng hạt vi nhựa trong loại phô mai này nhiều gấp 45 lần so với lượng vi nhựa trong nước đóng chai.

Với loại phô mai có hạn sử dụng dưới 1 tháng, kết quả phân tích cho thấy trong 1kg phô mai chứa tới 1.280 hạt vi nhựa.

Vì sao phô mai lại chứa hàm lượng hạt vi nhựa cao?

Phô mai phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau từ sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói trước khi đến tay người tiêu dùng. Các chuyên gia cho rằng hạt vi nhựa có thể xâm nhập vào phô mai ngay từ khâu chế biến khi các nguyên liệu được đựng trong vật chứa bằng nhựa đến khâu đóng gói, khi phô mai thành phẩm được đựng trong túi nilon và màng bọc thực phẩm.

Các nhà nghiên cứu đánh giá hiện nay, vi nhựa gần như có mặt ở trong hầu hết các khâu của chuỗi cung ứng thực phẩm. Hạt vi nhựa được tìm thấy ở nhiều loại thực phẩm khác nhau như thịt, cá, hải sản, mật ong, nước đóng chai, bia, kẹo cao su, túi trà, sữa… Và giờ đây vi nhựa được phát hiện trong phô mai, với hàm lượng nhiều đến bất ngờ.

Ảnh minh họa.

Hạt vi nhựa trong phô mai nguy hiểm thế nào?

Các hạt vi nhựa được tìm thấy trong phô mai có kích thước rất nhỏ. Hơn 1/3 số hạt vi nhựa được tìm thấy trong phô mai có kích thước từ 50 - 100 micromet. Khoảng 1/5 tổng số hạt vi nhựa trong phô mai có kích thước nhỏ hơn 50 micromet. Với kích thước này, hạt vi nhựa có thể dễ dàng đi qua màng tế bào, tiến vào cơ thể con người thông qua quá trình tiêu thụ phô mai.

Hiện nay, các nhà nghiên cứu cũng đang tiến hành nghiên cứu về ảnh hưởng của hạt vi nhựa đến sức khỏe con người và ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy vi nhựa có thể gây hại cho sức khỏe.

Trong các nghiên cứu trên loài gặm nhấm, việc tiếp xúc với hàm lượng vi nhựa cao có thể gây tổn thương các cơ quan, bao gồm ruột, phổi, gan và hệ thống sinh sản.

Các nghiên cứu trên người cũng chỉ ra mối liên hệ tiềm ẩn giữa việc tiếp xúc với hạt vi nhựa và nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư ruột.

Cách hạn chế cơ thể tiếp xúc với hạt vi nhựa

Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia y tế, hạt vi nhựa tồn tại trong nhiều nguồn thực phẩm khác nhau, đặc biệt là trong cá và động vật có vỏ. Để cảm thấy an tâm hơn, bạn có thể lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng từ các nhà cung cấp uy tín.

Bạn không cần phải loại bỏ hoàn toàn các món ăn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm hạt vi nhựa, chỉ cần có một kế hoạch ăn uống hợp lý và duy trì lối sống lành mạnh để tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.

Ngoài ra, các phân tử nhựa có thể "rò rỉ" từ bao bì và hộp nhựa một lần vào thực phẩm. Vì vậy, hạn chế việc sử dụng bao bì một lần sẽ giúp giảm lượng rác thải gây ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe trong tương lai.