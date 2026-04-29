Số ca ngộ độc thực phẩm ở trường tiểu học TP HCM tăng lên 46

Đại diện Sở An toàn thực phẩm cho biết 29 bệnh nhi đang điều trị trong bệnh viện và 17 trường hợp được cho về nhà theo dõi. Từ ngày 25/4 đến nay, các bệnh nhân vào khám tại Bệnh viện Nguyễn Thị Thập, Nhi đồng 2, Khánh Hội, Nhân dân Gia Định với biểu hiện rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói; một số trường hợp kèm sốt. Hiện, sức khỏe bệnh nhân đều ổn định.

Trường hợp nặng nhất là bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Bé sốt cao, mất nước nặng dẫn đến sốc, co giật và toan chuyển hóa phải dùng vận mạch liều cao và thở máy, sau một ngày điều trị tích cực đã cải thiện rõ, ngưng vận mạch và cai máy thở.

Trong các mẫu bệnh phẩm tại Nhi đồng 2, một trường hợp cấy phân ra khuẩn Salmonella. Đây là tác nhân xuất hiện trong hầu hết vụ ngộ độc thực phẩm gần đây.

Theo thực đơn hàng tuần đăng tải công khai trên trang web Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, bữa ăn bán trú của trường hôm 24/4 có trứng vịt hấp thịt heo, cá ba sa phi lê chiên nước mắm, bầu xào tỏi, canh rong biển đậu hũ nấu thịt, món xế là sữa chua, tráng miệng với bánh gạo.

Hiện chưa rõ món ăn nào gây ngộ độc cho học sinh và cô giáo.

Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sở An toàn thực phẩm TP HCM đã lập đoàn điều tra, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát ca nghi ngờ, điều tra dịch tễ, kiểm tra bữa ăn, truy xuất nguồn gốc và lấy mẫu thực phẩm, nước uống để xác định nguyên nhân.

Ngành y tế khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm không tự ý dùng thuốc, đặc biệt là thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định. Cần đến cơ sở y tế sớm nếu xuất hiện nôn ói, tiêu chảy liên tục. Bù nước và điện giải đúng cách giúp cải thiện tình trạng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Hồi đầu tháng, 266 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây bị ngộ độc, trong đó 190 em phải đi viện. Sở An toàn Thực phẩm TP HCM kết luận bánh flan và canh bắp cải là hai món trong bữa ăn bán trú tại trường khả năng nhiễm chéo vi khuẩn với "thủ phạm" chính gây ngộ độc là vi khuẩn Salmonella. Ngoài ra, mẫu thức ăn còn nhiễm vi khuẩn E.coli và tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus).