Cách muối cà pháo trắng giòn, để cả tuần không nổi váng hè 2026

Vì sao muối cà pháo bị váng hay bị khú nhanh?

Cà pháo muối giòn là món ăn dân dã nhưng được rất nhiều người yêu thích trong ngày hè. Cà pháo ăn với cơm, cùng nước canh rau muống luộc hay canh cua mồng tơi... vào mùa hè thì không còn gì hấp dẫn bằng.

Tuy vậy, nhiều người muối cà không được trắng, giòn, thậm chí còn nhanh hỏng. Nhiều người có thói quen dùng muối tinh vì tiện lợi. Tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân khiến cà nhanh nổi váng, có vị mặn gắt, thiếu hậu ngọt, dễ hỏng khi để lâu.

Muối chọn nên là muối hạt. Loại muối này giữ được vị mặn đằm, có hậu ngọt tự nhiên, chứa khoáng chất giúp lên men ổn định và giúp nước muối trong, hạn chế váng.

Việc chọn quả cà chuẩn cũng sẽ quyết định độ giòn. Cà ngon để muối nên chọn loại cà nghệ (vỏ hơi xanh) sẽ giòn, ít hạt. Quả bánh tẻ không non, không già và có kích thước đều nhau. Trước khi muốn nên phơi cà 1–2 nắng nhẹ để cà "săn lại", khi ăn giòn rõ rệt.

Ngoài ra, hũ không sạch, còn nước; cà không ngập nước hay tay hoặc dụng cụ dính bẩn khi lấy cà… cũng là nguyên nhân dễ khiến cà pháo muối bị nổi váng và nhanh khú.

Cách muối cà giòn tan, không nổi váng

Để làm cà pháo muối giòn, trắng phau, mọi người có thể tham khảo cách làm của chị Lee Hoa dưới đây:

Ngâm rửa cà cẩn thận trước khi muối

Cà pháo cần rửa sạch nhiều lần để loại bỏ bụi bẩn. Nếu cà còn cuống dài, hãy cắt bớt phần cuống nhưng không cắt quá sâu vào quả cà. Bỏ cuống, bổ xong cà phải cho luôn vào chậu nước ngâm có muối, chanh để đảm bảo hạn chế thâm. Ướp cà với muối hạt để tách nước, giúp cà giòn hơn.

Chuẩn bị nước muối cà

Nước muối cà pháo có thể pha theo tỷ lệ 1 lít nước đun sôi để nguội: 50gr muối đủ để dùng cho 1kg cà pháo. Ngày xưa, các bà các mẹ muối cà mặn hơn, cứ 1kg cà pháo tươi có thể dùng tới 100gram muối. Để cà muối nhanh chín, bạn có thể sử dụng nước ấm và thêm chút đường.

Để cà muối thơm ngon hơn, chuẩn bị giềng thái lát mỏng, tỏi bóc thái lát, ớt thái lát.

Muối cà

Hũ muối cần được rửa và tiệt trùng sạch, khô ráo trước khi muối

Nên muối cà trong hũ sành, sứ hoặc thủy tinh. Hũ dùng để muối cà cần phải được rửa, tiệt trùng sạch sẽ, khô ráo.

Vớt cà đã ngâm muối trước đó vào hũ, cứ xếp xen kẽ với các lớp riềng, tỏi, ớt rồi đổ nước ngập. Sau đó dùng vỉ nan tre úp lên trên hoặc lấy đĩa chèn lên để cà được nhấn chìm hoàn toàn trong nước.

Vào mùa hè, chỉ cần muối khoảng 2 – 3 ngày là cà pháo chín vàng và có thể ăn được.