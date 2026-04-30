5 kiểu ăn uống âm thầm nuôi ung thư dạ dày, nhiều người Việt vẫn ăn hàng ngày

Ung thư dạ dày: Không phải “đột ngột”, mà là tích lũy

Ông Châu (58 tuổi) có thói quen ăn sáng với dưa muối, thịt muối từ tối hôm trước. Khi thấy đau bụng, ông tự mua thuốc uống vì nghĩ là "bệnh dạ dày thông thường". Đến khi cơn đau dữ dội không thể chịu nổi, bác sĩ kết luận: Dạ dày đã bị tổn thương nghiêm trọng do thói quen ăn uống tích tụ nhiều năm.

Ung thư dạ dày không hình thành chỉ sau một vài bữa ăn “quá đà”, nó là kết quả của quá trình tổn thương lặp đi lặp lại: niêm mạc dạ dày bị kích thích → viêm → tổn thương → phục hồi không hoàn toàn → tiếp tục viêm loét → ung thư.

Các yếu tố như ăn mặn, thực phẩm lên men, đồ mốc, rượu bia, hút thuốc hay nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori có thể phối hợp với nhau, làm tăng nguy cơ theo thời gian.

Nói cách khác, vấn đề không nằm ở “thỉnh thoảng ăn”, mà ở việc ăn lặp lại trong thời gian dài.

5 "Kẻ thù" của dạ dày cần tuyệt đối hạn chế

1. Thực phẩm ngâm chua và quá mặn

Các món như dưa muối, cá khô, thịt xông khói hay đồ ăn nhiều muối xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm gia đình.

Tuy nhiên, ăn mặn kéo dài có thể làm suy yếu lớp bảo vệ của niêm mạc dạ dày, khiến dạ dày dễ bị viêm và tổn thương hơn. Khi kết hợp với nhiễm khuẩn, nguy cơ càng tăng.

Các khuyến nghị dinh dưỡng hiện nay đều cho rằng lượng muối nên được kiểm soát chặt chẽ, nhưng trên thực tế, nhiều người đang tiêu thụ vượt mức cần thiết.

Hãy giữ lượng muối dưới 5g/ngày. Hãy cắt giảm từ từ các loại đồ muối ra khỏi thực đơn hàng ngày.

2. Thực phẩm nấm mốc hoặc để lâu

Nhiều người có thói quen "gọt bỏ phần mốc rồi ăn tiếp". Đây là sai lầm chết người. Độc tố Aflatoxin sinh ra từ nấm mốc trong ngũ cốc, lạc, hạt bị ẩm rất bền với nhiệt độ. Dù bạn nấu chín, độc tố vẫn tồn tại và tích tụ gây ung thư.

Những thực phẩm có dấu hiệu lạ như mốc, có mùi chua, đắng bất thường… tốt nhất nên bỏ toàn bộ.

3. Thói quen "ăn khi còn nóng"

Thói quen “ăn nóng cho ngon” tưởng vô hại nhưng lại có thể gây kích thích liên tục lên niêm mạc.

Khi thức ăn thường xuyên ở nhiệt độ quá cao, lớp niêm mạc dạ dày bị tổn thương nhẹ nhưng lặp đi lặp lại, lâu dần dẫn đến viêm mạn tính.

Thực phẩm hoặc đồ uống trên 65°C sẽ gây bỏng và tổn thương mãn tính cho niêm mạc thực quản và dạ dày. Dạ dày cần môi trường ấm áp, ôn hòa, không phải những "cú sốc nhiệt" liên tục.

4. Đồ thịt chế biến sẵn

Các loại thịt chế biến như xúc xích, giăm bông, thịt xông khói thường chứa nhiều muối và các chất bảo quản.

Tổ chức Y tế Thế giới từng xếp nhóm thực phẩm này vào danh sách có bằng chứng gây ung thư (đặc biệt với ung thư đại trực tràng). Với dạ dày, việc tiêu thụ thường xuyên cũng không có lợi.

Vấn đề không phải là “cấm tuyệt đối”, mà là không nên ăn hàng ngày.

5. Rượu bia và thuốc lá

Rượu bia có thể phá vỡ lớp bảo vệ của dạ dày, trong khi hút thuốc làm tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa.

Khi hai yếu tố này kết hợp, tác động tiêu cực càng rõ rệt. Sự kết hợp của cả hai là "đòn giáng kép" chí mạng vào dạ dày.

Quan niệm “uống ít rượu để ấm bụng” thực chất không có lợi cho sức khỏe dạ dày như nhiều người vẫn nghĩ.

Những dấu hiệu không nên bỏ qua

Các biểu hiện như: Đau âm ỉ vùng thượng vị; nhanh no, đầy bụng; ợ chua, nóng rát; sụt cân không rõ nguyên nhân; phân đen … không phải lúc nào cũng là bệnh nặng, nhưng đều là tín hiệu cho thấy dạ dày đang gặp vấn đề.

Việc trì hoãn kiểm tra có thể khiến bệnh tiến triển âm thầm.

Bảo vệ dạ dày: Không cần “thực phẩm thần kỳ”, chỉ cần thay đổi thói quen

Thực tế, không có một loại thực phẩm nào có thể “bảo vệ tuyệt đối” dạ dày. Điều quan trọng nằm ở cách ăn uống hàng ngày.

Giảm muối, hạn chế đồ muối.

Không ăn thực phẩm nghi ngờ hỏng, mốc.

Để thức ăn nguội bớt trước khi ăn.

Duy trì bữa ăn đều đặn, không quá no hoặc quá đói.

Hạn chế rượu bia, thuốc lá.

Ngoài ra, việc kiểm tra và điều trị vi khuẩn Helicobacter pylori khi cần thiết cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa.

Ung thư dạ dày không phải là điều xảy ra trong một sớm một chiều, mà là kết quả của những tổn thương tích lũy qua năm tháng.

Điều đáng lo là, nhiều thói quen ăn uống tưởng chừng “rất bình thường” lại chính là yếu tố âm thầm gây hại.

Giữ dạ dày khỏe mạnh không nằm ở việc ăn gì đắt tiền, mà ở việc tránh những thói quen có hại lặp lại mỗi ngày.

Chỉ cần thay đổi từ những điều nhỏ, bạn đã giảm đi đáng kể nguy cơ cho chính mình.

Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.