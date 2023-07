Thấy 5 dấu hiệu này ở bàn chân bạn nên chụp CT gan sớm

Gan chủ yếu chịu trách nhiệm giải độc cho cơ thể con người. Tuy nhiên, gan không có dây thần kinh cảm nhận đau và được gọi là "cơ quan thầm lặng" khiến nhiều người bỏ qua giai đoạn điều trị bệnh gan tốt nhất.

Sự xuất hiện của bất kỳ bệnh nào đều có thể theo dõi được. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh gan, vì vậy bạn nên chủ động điều chỉnh và quan sát sự thay đổi của cơ thể.

Nguyên nhân gây ra bệnh gan?

Thứ nhất, viêm gan do virus: Bao gồm viêm gan cấp tính A, viêm gan cấp tính E, viêm gan B cấp tính hoặc mãn tính, viêm gan C cấp tính hoặc mãn tính và viêm gan cấp tính hoặc mãn tính D. Nếu không có viêm gan B thì sẽ không có viêm gan D, bởi vì virus viêm gan D là virus khiếm khuyết và cần có kháng nguyên bề mặt của viêm gan B để đóng gói nên sẽ không có viêm gan D mà không có viêm gan B.

Thứ hai, gan nhiễm mỡ: Bao gồm gan nhiễm mỡ đơn thuần và gan nhiễm mỡ, men gan nhiễm mỡ đơn thuần không cao, nhưng viêm gan nhiễm mỡ biểu hiện là men gan tăng cao, cần dùng thuốc điều trị. Xơ gan cũng có thể phát triển nếu không được điều trị .

Thứ ba, tổn thương gan do thuốc: Chủ yếu là do thuốc gây ra, bao gồm tổn thương gan cấp tính do thuốc và tổn thương gan mãn tính do thuốc. Trong số các tổn thương gan do thuốc, khoảng 10% dân số có thể trở thành mãn tính và một số bệnh nhân có thể gây tổn thương gan tự miễn dịch.

Thứ tư, tổn thương gan do rượu: Do uống rượu lâu ngày mà gan bị tổn thương, bệnh gan do rượu có thể xuất hiện, dần dần hình thành xơ gan do rượu.

Thứ năm, bệnh gan tự miễn: Bao gồm viêm gan tự miễn, viêm đường mật nguyên phát, viêm đường mật xơ cứng nguyên phát, viêm đường mật xơ cứng liên quan đến IgG4 và hội chứng chồng lấp, tức là hai bệnh gan tự miễn xảy ra đồng thời.

Thứ sáu, các bệnh gan chuyển hóa di truyền: chủ yếu là các bệnh di truyền, bao gồm thoái hóa màng gan với chuyển hóa đồng bất thường, bệnh thừa sắt do thừa sắt và hội chứng tích tụ glycogen ở gan.

Cảnh báo: Nếu có 5 dấu hiệu này ở chân nên chụp CT gan sớm

Bàn chân được mệnh danh là "trái tim thứ hai " của cơ thể con người. Thông qua những thay đổi của bàn chân, có thể kịp thời nắm bắt được tình trạng sức khỏe của cơ thể. Đồng thời lòng bàn chân cũng là biểu đồ của các cơ quan nội tạng.

Bàn chân có nhiều huyệt đạo liên quan trực tiếp đến sức khỏe của các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Nếu có tổn thương ở gan, có thể phát hiện sớm nhất thông qua những dấu hiệu này ở bàn chân.

1. Lòng bàn chân trở nên sần sùi và các đường nhăn gia tăng

Gan giúp cơ thể phân hủy hầu hết các chất độc trong cơ thể, đồng thời có chức năng tạo máu, nhiều người ví gan là "ngân hàng máu của cơ thể con người".

Nếu chức năng gan bị tổn thương, khả năng giải độc của gan sẽ dần suy giảm, dẫn đến chất độc tích tụ trong cơ thể.

Bàn chân là nơi tận cùng của tứ chi con người, xa tim nhất, máu lưu thông tương đối kém, sau khi gan bị tổn thương, da bàn chân sẽ trở nên khô ráp, nhiều nếp nhăn.

2. Lòng bàn chân chuyển sang màu trắng

Nếu gan ở trạng thái khỏe mạnh và quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra bình thường thì màu của lòng bàn chân phải hồng hào và sáng bóng, ít nhất là màu đỏ phân bố đều.

Gan gặp vấn đề sẽ ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu trong cơ thể, khiến máu lưu thông chậm lại, độc tố tích tụ trong cơ thể dẫn đến tắc nghẽn mạch máu nghiêm trọng. Máu không thể lưu thông bình thường và lòng bàn chân sẽ chuyển sang màu trắng bệch.

3. Lòng bàn chân tái nhợt

Theo y học cổ truyền, rất nhiều kinh mạch và huyệt đạo trên bàn chân đều thông với gan. Lòng bàn chân khỏe mạnh nên sáng bóng. Nếu lòng bàn chân có màu tái nhợt thì rất có thể là do gan không tốt.

Tổn thương ở gan sẽ dẫn đến suy giảm chức năng gan, kéo theo đó là suy giảm khả năng chuyển hóa bilirubin. Nó cản trở quá trình bài tiết bilirubin khiến lượng bilirubin đi vào máu quá nhiều, dẫn đến gan bàn chân tím tái. Đây chính là biểu hiện của vàng da tế bào gan.

4. Lòng bàn chân nhiều đường vân tăng đột ngột

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng chức năng chính của gan là lưu trữ máu và phân hủy chất độc hoặc chất chuyển hóa trong máu. Nếu gan bị tổn thương, khả năng giải độc của nó cũng sẽ giảm đi, sức khỏe của máu cũng bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định.

Bàn chân cách xa tim, nếu đường vân ở lòng bàn chân tăng lên rõ rệt thì phải chú ý giữ ấm bàn chân, bảo vệ gan. Nếu trên phần bụng của các ngón chân xuất hiện những đường gồ ghề hoặc lỗ kim sâu thì chị em nên cảnh giác với các bệnh phụ khoa.

5. Móng chân xuất hiện các đường kẻ dọc màu trắng

Móng tay được mệnh danh là "phong vũ biểu" đo sức khỏe con người. Thông qua tình trạng của móng tay, bạn có thể biết được nhiều mặt của cơ thể mình có khỏe mạnh hay không. Nhưng trong cuộc sống thực, nhiều người dễ bị móng chân bất thường, đặc biệt là những đường dọc màu trắng trên móng chân cũng báo hiệu bệnh tật.

Móng chân của người bình thường có màu đỏ nhạt, nhẵn và không có sọc, còn những người bị tổn thương gan sẽ dẫn đến khả năng tạo máu của cơ thể bị suy giảm, chất độc trong cơ thể không được đào thải ra ngoài kịp thời.

Các chi dưới dễ bị thiếu máu, nếu lượng máu cung cấp không đủ thì móng chân sẽ yếu và nhợt nhạt. Nếu móng chân của bạn có màu nhạt hoặc thậm chí có nhiều đường thẳng đứng hơn trong thời gian tới, bạn phải đến bác sĩ để kiểm tra càng sớm càng tốt.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]