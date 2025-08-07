Bị gan nhiễm mỡ dù không béo phì, không uống rượu

NAFLD là bệnh do sự tích tụ mỡ trong gan và thường được chẩn đoán ở những người thừa cân hoặc béo phì. Tình trạng này không liên quan đến nguyên nhân uống rượu mà chủ yếu đến từ các yếu tố lối sống. Niki Nash cho biết cô không thuộc nhóm béo phì hay thừa cân, song nguyên nhân chủ yếu đến từ việc cô ăn nhiều đồ ngọt.

Kể từ sau khi phát hiện vấn đề về gan, Niki áp dụng chế độ ăn ít muối, hạn chế chất béo như thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn mang về, đồng thời cắt giảm tối đa đường khỏi chế độ ăn hàng ngày nhằm cải thiện chức năng của cơ quan chuyển hóa.

Cùng với đó, cô tăng cường nhóm thực phẩm giàu chất xơ bao gồm rau củ quả theo mùa. Bên cạnh việc thực hiện những thay đổi quan trọng trong chế độ ăn uống, Niki còn dành 30 phút tập thể dục mỗi ngày, điều mà cô tin "sẽ làm tăng đáng kể khả năng đảo ngược bệnh".

Niki hiện thiết lập những quy tắc ăn uống mới nhằm cải thiện chức năng gan, đảo ngược tình trạng gan nhiễm mỡ.

Chế độ ăn giàu chất xơ, giàu chất chống oxy hóa là một trong những yếu tố quan trọng giúp cải thiện gan nhiễm mỡ.

Theo Mail, NAFLD giai đoạn đầu thường không gây hại, song nó có thể dẫn đến tổn thương gan nghiêm trọng, bao gồm cả xơ gan nếu tình trạng không được kiểm soát. Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, nhưng khi bệnh tiến triển, có thể xuất hiện một số dấu hiệu và triệu chứng như mệt mỏi, ngứa da, đau bụng, phù nề, vàng da, vàng mắt... NAFLD có thể được phát hiện thông qua xét nghiệm chức năng gan, siêu âm. Nếu bạn được chẩn đoán mắc NAFLD, có thể cần phải làm thêm các xét nghiệm để xác định bạn đang ở giai đoạn nào.