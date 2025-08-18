Hy hữu: Người đàn ông phát hiện lưỡi dao nằm trong ngực suốt 8 năm

Các bác sĩ tại Bệnh viện Quốc gia Muhimbili ở Tanzania vừa công bố một nghiên cứu ca bệnh đặc biệt trên tạp chí National Library of Medicine. Nghiên cứu này xoay quanh trường hợp của một người đàn ông 44 tuổi, khỏe mạnh, đến bệnh viện với triệu chứng chảy mủ trắng ở núm vú phải kéo dài trong 10 ngày.

Mặc dù ông không có dấu hiệu đau ngực, khó thở, ho hay sốt, nhưng khi được hỏi về tiền sử bệnh, ông đã nhớ lại một cuộc ẩu đả nghiêm trọng cách đây 8 năm, khi đó ông bị chém ở mặt, lưng, ngực và bụng. Sau khi được khâu vết thương, ông đã sống một cuộc sống bình thường cho đến khi xuất hiện triệu chứng chảy mủ.

Ảnh chụp X-quang.

Để tìm hiểu nguyên nhân gây nhiễm trùng, các bác sĩ đã chỉ định chụp X-quang và đã rất bất ngờ khi phát hiện một lưỡi dao khổng lồ mắc kẹt trong ngực của bệnh nhân.

“Kết quả chụp X-quang ngực ban đầu cho thấy có một dị vật kim loại còn sót lại ở vùng ngực giữa. Xung quanh dị vật này có vùng mờ, có khả năng là dấu hiệu của một khối máu tụ đã được giải quyết hoặc mạn tính, có thể đã được bao bọc hoặc xơ hóa sau chấn thương. Đây là hậu quả của vết đâm mà bệnh nhân đã từng gặp phải”, các bác sĩ viết trong nghiên cứu.

Bằng cách nào đó, lưỡi dao đã xuyên qua bả vai phải một cách kỳ diệu đã tránh được tất cả các cơ quan quan trọng. Vào thời điểm xảy ra vụ ẩu đả 8 năm trước, bệnh viện nơi ông được điều trị không chụp phim, và vì sau khi vết thương lành ông không còn thấy đau nên không ai tiếp tục điều tra thêm. Càng kỳ lạ hơn là lưỡi dao không hề gây khó chịu cho bệnh nhân trong suốt thời gian dài đó. Mủ chảy ra là do mô chết tích tụ quanh dị vật.

Sau đó, lưỡi dao được lấy ra cẩn thận trong quá trình phẫu thuật cùng với phần mô chết và mủ. Bệnh nhân nằm 24 giờ tại ICU trước khi được chuyển sang khoa thường trong 10 ngày nữa. Quá trình hồi phục diễn ra suôn sẻ và các lần tái khám sau đó đều không có vấn đề.