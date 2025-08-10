9 triệu chứng của gan nhiễm mỡ dễ thấy nhất trên da

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) là một tình trạng phổ biến khi mỡ thừa tích tụ trong gan, ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới. Mặc dù thường liên quan đến tổn thương gan bên trong, NAFLD cũng có thể gây ra các thay đổi da dễ nhận thấy. Những triệu chứng trên da này có thể bao gồm vàng da, dễ bầm tím, ngứa và sưng, báo hiệu các vấn đề tiềm ẩn ở gan.

Việc nhận biết sớm những dấu hiệu này có thể hỗ trợ chẩn đoán và điều trị kịp thời, cải thiện kết quả sức khỏe tổng thể. Hiểu rõ cách bệnh gan nhiễm mỡ ảnh hưởng đến làn da là điều quan trọng đối với cả bệnh nhân và nhân viên y tế.

Bệnh gan nhiễm mỡ, đặc biệt là NAFLD, hình thành khi mỡ tích tụ trong tế bào gan vượt quá mức bình thường. Những nguyên nhân phổ biến bao gồm béo phì, cholesterol cao, chế độ ăn uống kém lành mạnh và uống rượu quá nhiều. Theo thời gian, sự tích tụ mỡ có thể gây viêm gan, và trong những trường hợp nặng sẽ dẫn đến xơ gan.

Khi gan suy giảm chức năng, những rối loạn nội tiết và chuyển hóa do gan gây ra thường biểu hiện rõ rệt trên làn da.

1. Vàng da (Vàng da và mắt)

Vàng da là một trong những triệu chứng trên da dễ nhận biết nhất của bệnh gan. Tình trạng này xảy ra do sự tích tụ của một sắc tố màu vàng (bilirubin) được tạo ra khi các tế bào hồng cầu bị phá vỡ trong máu. Khi gan bị tổn thương và không thể xử lý bilirubin hiệu quả, sắc tố này sẽ tích tụ, gây ra hiện tượng đổi màu vàng ở da, mắt và các màng nhầy.

2. Thay đổi sắc tố da

Rối loạn chức năng gan có thể làm thay đổi quá trình chuyển hóa hormone, dẫn đến thay đổi sắc tố da.

Những người mắc xơ gan liên quan đến gan nhiễm mỡ có thể nhận thấy:

- Màu da xám hoặc vàng nhợt nhạt trên khuôn mặt.

- Các mảng da sẫm màu hoặc đen trên tay và chân.

- Lắng đọng sắt gây đổi màu da thêm do hiện tượng rò rỉ tế bào máu.

3. Dễ bầm tím và chảy máu kéo dài

Gan sản xuất ra các loại protein thiết yếu cho quá trình đông máu. Khi gan bị tổn thương, khả năng tạo ra các yếu tố đông máu này sẽ suy giảm, khiến cho cơ thể dễ bị bầm tím hoặc chảy máu dù chỉ là những chấn thương nhẹ.

4. Sưng phù (Cổ trướng và phù nề)

Gan nhiễm mỡ và xơ gan thường gây ra hiện tượng tích tụ chất lỏng trong cơ thể, bao gồm cổ trướng, tích tụ dịch trong khoang bụng, phù nề, sưng ở chân, mắt cá chân và bàn chân.

5. Các nốt màu vàng trên da

Khi gan gặp khó khăn trong việc xử lý chất béo, lượng lipid trong máu có thể tăng cao, dẫn đến sự hình thành các nốt vàng phát ban. Đó là những nốt nhỏ, có màu vàng nhạt xuất hiện trên da. Đây là biểu hiện phổ biến ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ và là dấu hiệu cho thấy sự rối loạn chuyển hóa chất béo trong cơ thể.

6. Ngứa da

Ngứa là một than phiền thường gặp ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ và xơ gan. Nguyên nhân là do sự tích tụ axit mật trong máu, sau đó lắng đọng vào da. Ngoài ra, các chất gây viêm được giải phóng trong quá trình tổn thương gan cũng có thể góp phần gây ra cảm giác ngứa.

7. Giãn mao mạch hình nhện

Mạch máu hình nhện là các mạch máu nhỏ bị giãn, nổi rõ gần bề mặt da, thường xuất hiện ở phần thân trên cơ thể. Nồng độ estrogen tăng cao do rối loạn chức năng gan là nguyên nhân khiến các mạch máu này giãn rộng. Dấu hiệu này phổ biến trong các bệnh gan, nhưng cũng có thể liên quan đến những tình trạng bệnh lý khác.

8. Mảng vàng quanh mí mắt

Xanthelasma là những mảng màu vàng nhạt xuất hiện quanh mí mắt do sự lắng đọng chất béo dưới da. Triệu chứng này thường đi kèm với nồng độ cholesterol cao và chức năng gan suy giảm. Tình trạng này phổ biến hơn ở phụ nữ trung niên.

9. Ban đỏ lòng bàn tay

Palmar erythema, hay còn gọi là “ban đỏ lòng bàn tay”, là hiện tượng đỏ ở lòng bàn tay và đầu ngón tay do các mạch máu bị giãn nở. Mức estrogen tăng cao và lưu lượng máu thay đổi ở bệnh nhân gan là nguyên nhân chính gây ra tình trạng này.

Dù thường gặp trong các rối loạn về gan, hiện tượng ban đỏ lòng bàn tay cũng có thể xảy ra trong thai kỳ hoặc ở các bệnh tự miễn khác.