Uống protein hằng ngày để tăng cơ, chàng trai nhập viện chỉ sau 15 ngày

Khi mọi người ngày càng quan tâm đến sức khỏe, việc tập thể dục đã trở thành thói quen hằng ngày, thậm chí còn bỏ công sức tập gym. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo rằng việc bổ sung protein trong quá trình tập luyện không phải lúc nào cũng "càng nhiều càng tốt".

Một người đàn ông Trung Quốc đã gặp phải tình trạng suy nhược cơ thể chỉ sau nửa tháng sử dụng bột protein để bổ sung dinh dưỡng. Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan của anh có những bất thường, và tình trạng này sau đó đã tiến triển thành suy gan.

Bác sĩ Cao Yajuan, phó trưởng khoa Gan mật và Cấy ghép gan tại Bệnh viện Nanjing Drum Tower, Nam Kinh, Trung Quốc đã chia sẻ với trang Modern Express về trường hợp một nam thanh niên ngoài 20 tuổi, đam mê gym. Người này bổ sung dinh dưỡng bằng bột protein mà chị gái anh mua trực tuyến. Chỉ sau 2 tuần sử dụng, anh bắt đầu cảm thấy yếu toàn thân.

Ảnh minh họa.

Kết quả khám tại bệnh viện cho thấy có những bất thường nghiêm trọng về men gan. Mặc dù không thể loại trừ khả năng bột protein có tạp chất, nhưng việc uống quá nhiều, kết hợp với các yếu tố khác, đã làm tăng gánh nặng cho gan, dẫn đến suy gan nặng và cuối cùng anh phải ghép gan để kéo dài sự sống.

Bác sĩ Cao giải thích rằng, tập thể hình cường độ cao sẽ tạo ra những tổn thương nhỏ ở cơ bắp, từ đó kích thích quá trình tái tạo, chính là cơ chế giúp cơ bắp phát triển. Quá trình này làm tăng nhu cầu sử dụng protein, vì vậy đúng là cần bổ sung hợp lý. Tuy nhiên, nhu cầu protein của cơ thể có giới hạn. Đối với người bình thường, lượng protein cần thiết mỗi ngày vào khoảng 1g protein trên mỗi kg thể trọng. Lượng này hoàn toàn có thể đáp ứng thông qua thực phẩm tự nhiên như thịt nạc, cá, tôm, lòng trắng trứng, ức gà…

Hơn nữa, bác sĩ Cao đã đưa ra cảnh báo về việc hấp thụ quá nhiều protein, nếu không sẽ tạo ra gánh nặng cho cơ thể. Khi lượng protein dư thừa được nạp vào cơ thể, gan sẽ phải làm việc để chuyển hóa chúng thành các chất cần thiết. Nếu protein vẫn còn tồn đọng, gan sẽ tiếp tục phân hủy chúng thành các chất thải như urê và axit uric để bài tiết. Quá trình này không chỉ làm tăng gánh nặng cho gan mà còn tạo áp lực lên thận trong việc bài tiết các chất thải này.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là protein không được sử dụng hết sẽ chuyển hóa thành mỡ dự trữ, điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả tập luyện mà còn có thể dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ, gây tổn hại cho chức năng gan.

Bác sĩ Cao cho biết, mặc dù những trường hợp nghiêm trọng như vậy rất hiếm, nhưng việc bổ sung protein cần tuân thủ các nguyên tắc khoa học và tránh tiêu thụ quá mức. Do đó, việc lựa chọn thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và sử dụng đúng cách dưới sự hướng dẫn của chuyên gia là điều rất quan trọng.