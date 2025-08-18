Cách làm mì xào giòn ngon "bá cháy", đổi bữa cho ngày chán cơm

Nguyên liệu:

- Mì trứng

- Thịt bò hoặc có thể dùng thịt heo, tim heo, hải sản… thay thế

- Rau cải ngọt, cà rốt, nấm, hành tây, ớt chuông…

- Hành, tỏi, dầu ăn, dầu hào, nước tương, hạt nêm, hạt tiêu

- Bột năng.

Cách làm:

- Ngâm mỳ trứng đến khi sờ cảm thấy mềm, vớt ra để thật ráo nước.

- Trải mì thành từng vắt, cho vào chảo dầu nóng chiên đến khi vàng giòn hai mặt, vớt ra để ráo dầu.

- Phi thơm hành, tỏi, cho thịt vào xào săn.

- Thêm rau củ, nêm gia vị vừa miệng, xào chín tới.

- Hòa bột năng với ít nước, cho vào để tạo độ sánh cho phần xào.

- Đặt mì giòn ra đĩa, trút phần rau thịt vừa xào lên trên.

- Rắc thêm hạt tiêu và rau mùi cho thơm là có thể thưởng thức.

Sợi mì giòn tan, ăn kèm thịt và rau củ xào quyện trong phần nước sốt sánh ngậy vô cùng hấp dẫn.