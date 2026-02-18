Tết trữ nhiều thực phẩm: Làm thế nào để không hư hỏng, ngộ độc?

Bánh chưng

Sau khi luộc, bánh chưng cần được rửa sạch bằng nước lạnh để loại bỏ nhựa, sau đó để ráo. Xếp bánh thành từng lớp và dùng vật nặng ép vài giờ để bánh thoát bớt nước. Bảo quản bánh ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm thấp và bụi bẩn để kéo dài thời gian sử dụng.

Giò chả

Nên bỏ lớp lá hoặc bao gói bên ngoài để tránh đọng ẩm gây nhớt. Có thể đậy bằng rổ thưa, đặt nơi thoáng nhưng tránh gió lùa trực tiếp. Giò chả nên dùng trong vòng 1-2 ngày. Nếu chưa sử dụng kịp, có thể luộc lại để đảm bảo an toàn.

Bảo quản thực phẩm đúng cách không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe cả gia đình trong những ngày Tết

Thịt đông

Thịt đông nên được chia thành từng phần vừa đủ cho mỗi bữa ăn, cho vào hộp kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Cách này giúp giữ hương vị và hạn chế nhiễm khuẩn do lấy ra nhiều lần.

Dưa hành, củ kiệu

Khi sơ chế, không cắt phạm vào phần củ để tránh úng hỏng. Sau khi rửa, cần để thật ráo nước. Nước ngâm phải được đun sôi kỹ, pha đủ lượng muối để tránh nổi váng. Có thể phơi nắng hũ dưa để tăng độ giòn và kéo dài thời gian bảo quản.

Các loại mứt

Mứt chứa nhiều đường nhưng vẫn dễ chảy nước, nấm mốc nếu gặp ẩm. Nên bảo quản trong lọ hoặc túi kín, phủ thêm một lớp đường trắng để hút ẩm. Khi dùng, chỉ lấy lượng vừa đủ, không cho phần đã lấy ra trở lại hộp. Không nên bảo quản mứt trong tủ lạnh vì dễ hút ẩm khi đưa ra ngoài.

Măng khô

Để bảo quản lâu, măng nên được luộc kỹ khoảng 30 phút, sau đó cắt bỏ phần già và rửa sạch. Có thể ngâm măng trong nước gạo hoặc nước đun sôi để nguội, thay nước 2-3 ngày/lần. Tuy nhiên, chỉ nên ngâm lượng vừa đủ dùng trong 2-3 ngày để đảm bảo an toàn.

Thực phẩm tươi sống

Thịt, cá tươi cần được làm sạch, chia phần, cho vào hộp hoặc túi kín trước khi bảo quản ở ngăn đá. Khi rã đông, nên chế biến hết, không cấp đông lại để tránh giảm chất lượng và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Rau, củ, quả

Nên chọn rau củ tươi, không dập nát. Sau khi mua về, loại bỏ phần hư, rửa sạch, để ráo và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, có thể bọc giấy hoặc túi kín để hạn chế mất nước. Một số loại như khoai tây, cà rốt, bắp cải, cải thảo có thể để nơi khô thoáng, chưa cần rửa cho đến khi chế biến.

Thực phẩm đã nấu chín

Thức ăn chín cần để nguội hoàn toàn trước khi cho vào tủ lạnh. Nên bảo quản trong hộp kín, tách biệt với thực phẩm sống để tránh lây nhiễm chéo. Không nên để thức ăn quá lâu trong tủ lạnh và cần hâm nóng kỹ trước khi sử dụng lại.