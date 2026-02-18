Sắc xuân trên đảo tiền tiêu Hòn Khoai

Cụm đảo Hòn Khoai nằm cách đất liền Cà Mau hơn 14 km, gồm đảo Hòn Khoai và các đảo nhỏ như Hòn Sao, Hòn Đồi Mồi, Hòn Đá Lẻ, Hòn Thỏ, án ngữ vùng biển Tây Nam. Với độ cao hơn 300 m so với mực nước biển, từ đỉnh đảo có thể quan sát vùng biển rộng lớn, giữ vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh.

Do chưa có tuyến vận tải hành khách thường xuyên, việc ra đảo chủ yếu bằng tàu chở nhu yếu phẩm. Mỗi chuyến tàu mang theo lương thực, thực phẩm và vật tư phục vụ sinh hoạt, công tác của các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo.

Hiện trên đảo không có dân sinh sống, chỉ có các lực lượng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Kiểm lâm và Trạm Hải đăng. Những năm gần đây, hạ tầng được đầu tư, giúp việc đi lại, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ thuận lợi hơn.

Những ngày cận Tết, khuôn viên đơn vị được trang trí hoa, cây cảnh, băng rôn mừng xuân, tổ chức gói bánh tét, tạo không khí đón năm mới giữa biển trời xa đất liền.

Dịp Tết Bính Ngọ, các chiến sĩ quét dọn, chỉnh trang lại khu vực bia tưởng niệm Khởi nghĩa Hòn Khoai.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai trang trí hoa mai, hoa đào đón xuân.

Chiến sĩ Lê Hữu Tài quê ở xã Trí Phải, lần thứ hai đón Tết ở đảo cho biết đã quen với không khí đón năm mới ở đây. Năm nay, em cùng các chiến sĩ mới cùng trang trí trong khuôn viên, tạo ra không gian ấm áp, vui tươi.

Chiến sĩ Dương Tiến Đạt, 21 tuổi, cùng đồng đội chăm sóc đàn cá chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán. Đây là năm đầu tiên anh đón Tết xa nhà sau khi nhập ngũ và làm nhiệm vụ tại đảo.

Ngoài tăng sản xuất, mỗi dịp xuân về, các chiến sĩ tại đồn chú ý tạo cảnh quan, dọn dẹp vệ sinh, duy trì vườn thuốc nam, để đơn vị đón cái Tết đầm ấm, vui tươi.

Cán bộ, chiến sĩ duy trì tuần tra, kiểm soát, quản lý người và phương tiện ra vào khu vực đảo, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo cực Nam Tổ quốc.

Thiếu tá Quách Thanh Tre, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Khoai cho biết với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đến từ cả ba miền Bắc - Trung - Nam, không khí Tết tại đồn luôn mang nét văn hóa đặc trưng, đa dạng và hài hòa. Qua đôi bàn tay khéo léo của người lính, những món ăn truyền thống từ chiếc bánh chưng đến đòn bánh tét dẻo thơm đều được chuẩn bị đầy đủ, tinh tế, mang lại cảm giác ấm cúng như đang ở chính quê nhà.

Đơn vị luôn dành sự quan tâm, động viên những người ở lại làm nhiệm vụ, bảo đảm mỗi chiến sĩ đều cảm nhận được không khí Tết ấm áp trong vòng tay đồng đội và sự gắn bó mật thiết giữa các lực lượng trên đảo.

Các công trình hạ tầng, trong đó có cảng tổng hợp Hòn Khoai và tuyến giao thông kết nối, đang được triển khai. Khi hoàn thành, các dự án góp phần phát triển kinh tế biển, đồng thời tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực.