Kiêng kỵ đầu năm mới để gia tăng vận khí và tài lộc

Tránh làm vỡ đồ đạc

Đây là một trong những điều kiêng kỵ đầu năm mới bạn tuyệt đối không nên mắc phải. Theo quan niệm dân gian, trong 3 ngày đầu năm (mồng 1, 2, 3) chúng ta cần phải cẩn thận, kỹ lưỡng khi sử dụng các món đồ dễ vỡ như gương, thủy tinh, đồ sứ… vì nếu làm vỡ thì đó sẽ điềm chẳng lành.

Kiêng cắt tóc đầu năm

Người Việt xưa quan niệm rằng, vào ngày mùng 1 khi chúng ta cắt bỏ một thứ gì đó khỏi cơ thể thì đó chính là cắt đi sự may mắn.

Do đó, bạn không nên cắt tóc vào đầu xuân năm mới. Ngoài tóc, người ta còn kiêng cắt móng tay vào ngày mùng 1.

Không mở tủ

Hành động mở cửa tủ được xem là thoát vận may và tài lộc ra bên ngoài. Bởi theo quan niệm, tiền thường được cất kín trong các ngăn tủ, do đó, việc mở cửa tủ cũng giống như đang tiêu tiền liên tục.

Ở một số vùng miền thuộc miền Trung, một số gia đình vào trước giao thừa còn niêm phong tất cả các cánh cửa tủ để trẻ em trong nhà không mở ra được. Một số gia đình khác còn lấy hết quần áo, đồ dùng cần thiết trong 3 ngày Tết để không mở đến tủ.

Không quét nhà, đổ rác

Những điều kiêng kỵ đầu năm mới tiếp theo mà bạn cần phải biết đó là không quét dọn, lau nhà, đổ rác trong 3 ngày Tết.

Trong phong thủy, việc hành động quét nhà, đổ rác là tự đem tiền tài trong nhà đổ ra ngoài đường.

Tránh tranh cãi, khóc lóc

Vào 3 ngày Tết, mọi người luôn nói chuyện vui vẻ, hòa thuận, tránh cãi vã, thù hận dù có khó chịu đến đâu.

Đặc biệt, người lớn cần tránh quát mắng trẻ con để giữ cho hòa khí một năm luôn vui vẻ, hòa thuận.

Kiêng nói những điều xui xẻo

Nhiều người tin rằng, khi chúng ta nói những điều xui xẻo trong đầu năm thì trong năm đó bạn có thể gặp những điều không may.

Bạn cần tuyệt đối tránh phát ngôn ra những từ xui xẻo như "tiêu đời", "chết rồi", "thế là hết"... hoặc những từ đồng nghĩa như thế.

Không sát sinh

Không sát sinh cũng là một trong những điều kiêng kỵ đầu năm mới để cả năm được may mắn, tránh xui xẻo. Theo phong thủy, những ngày đầu năm là ngày vui vẻ, hỷ khí trùng phùng.

Thời điểm này, nhà nhà đều mở cửa đón cát vận, việc sát sinh đồng nghĩa với mang xui xẻo vào nhà, cũng sẽ xua đuổi phần lớn cát khí.

Tránh vay tiền

Việc tránh vay tiền được nhiều người kiêng kỵ trong suốt cả tháng Giêng chứ không riêng gì 3 ngày Tết. Bởi ngay những ngày đầu năm mà đi mượn tiền chứng tỏ cuộc sống không sung túc, dẫn đến cả năm cứ chật vật kiếm sống, việc làm ăn không khấm khá nổi.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo.