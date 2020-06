Tập thể dục quá hăng, tinh hoàn người đàn ông sưng tấy một bên như quả dưa

Thứ Tư, ngày 17/06/2020 10:10 AM (GMT+7)

Vận động mạnh trong một số trường hợp, nhất là sau khi phẫu thuật luôn được bác sĩ khuyến cáo không nên làm, nếu không sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng.

Mới đây trong chương trình "The Physician Is Spicy" ở Đài Loan, bác sĩ phẫu thuật Trần Vinh Kiên đã chia sẻ một trường hợp hy hữu mà ông từng tiếp nhận. Đó là một bệnh nhân nam 60 tuổi sau khi phẫu thuật thoát vị bẹn thì được xuất viện ngay ngày hôm sau. Ông được bác sĩ dặn là không nên ăn thức ăn khó tiêu, tránh vận động mạnh, nâng vật nặng. Tuy nhiên, sau 5 ngày, ông nhập viện trở lại trong tình trạng một bên tinh hoàn bị sưng to.

Bác sĩ phẫu thuật Trần Vinh Kiên.

Tất cả những vị khách tại trường quay đều sốc khi nghe bác sĩ Trần kể chi tiết. Rõ ràng trong trường hợp này, bệnh nhận đã không tuân thủ lời bác sĩ căn dặn. Sau khi tìm hiểu kỹ, bác sĩ biết được rằng bệnh nhân mặc dù không vận động mạnh nhưng lại có chạy bộ.

Lúc này, bác sĩ Trần nói một cách bất lực: "Bệnh nhân cứ nghĩ chạy bộ không phải là một bài tập mạnh mẽ nên vô tư đi tập sau khi phẫu thuật. Do đó, bệnh thoát vị bẹn tái phát, vùng bẹn sưng to, lan xuống bìu khiến tinh hoàn của bệnh nhân trông như một quả dưa bở. Thật khó có thể nói với bệnh nhân là việc tập thể dục này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng".

Do tinh hoàn sưng quá to, bệnh nhân được cho nhập viện khẩn cấp để điều trị bằng cách chườm đá và tiêm cầm máu.

Bác sĩ Trần cũng tiết lộ thêm một trường hợp tương tự khác. Đó là một người đàn ông 40 tuổi, cũng bị sưng tinh hoàn. Ông cũng không vận động mạnh, nhưng thỉnh thoảng có dắt xe máy phân khối lớn. Vì xe máy khá nặng nên cần sử dụng lực nhiều, điều này cũng khiến cho tình trạng thoát vị nặng thêm.

Cuối cùng, bác sĩ Trần nhắc nhở thêm, đối với nam giới bị thoát vị bẹn, khi muốn làm việc gì đó cần sử dụng lực nhiều, tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ trước.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/tap-the-duc-qua-hang-tinh-hoan-nguoi-dan-ong-sung-tay-mot-ben-nhu-qua-du...Nguồn: https://baogiaothong.vn/tap-the-duc-qua-hang-tinh-hoan-nguoi-dan-ong-sung-tay-mot-ben-nhu-qua-dua-d469131.html