Những tác hại khủng khiếp nếu uống bia mỗi ngày

Thưởng thức những cốc bia mát lạnh cùng với bạn bè vào cuối tuần, đặc biệt là vào những ngày hè nóng nực là cách thư giãn của nhiều người. Thói quen này có vẻ vô hại, nhưng việc uống bia mỗi ngày có thể hủy hoại sức khỏe của bạn. Dưới đây là những hậu quả sức khỏe nghiêm trọng bạn có thể nhận lại nếu có thói quen uống bia mỗi ngày:

1. Suy yếu hệ miễn dịch

Uống bia mỗi ngày gây kích ứng niêm mạc ruột và có thể phá vỡ hệ vi sinh vật đường ruột mỏng manh của chúng ta. Thói quen này là nguyên nhân làm tăng tính thấm ruột - hay còn gọi là “ruột bị rò rỉ” - buộc hệ thống miễn dịch phải ở trạng thái báo động cao để giải quyết hậu quả.

Theo thời gian, sự kích hoạt mãn tính này không chỉ khiến bạn hay bị ốm, còn có thể biểu hiện dưới dạng dị ứng nặng hơn, các vấn đề về da như bệnh chàm, quá trình trao đổi chất chậm lại và thậm chí là bùng phát các bệnh tự miễn dịch.

2. Gián đoạn giấc ngủ

Giấc ngủ là một phần thiết yếu của sức khỏe tinh thần và thể chất, nhưng việc uống bia hằng ngày lại làm gián đoạn thói quen ngủ của chúng ta.

Rất nhiều người lầm tưởng rằng uống bia để thư giãn và khiến chúng ta dễ ngủ hơn. Nhưng thực chất, uống bia làm gián đoạn giấc ngủ tự nhiên và ức chế giấc ngủ REM, vốn rất quan trọng cho việc điều hòa cảm xúc và trí nhớ. Về cơ bản, bạn sẽ phải đánh đổi thời gian thư giãn khi nhậu bằng một đêm cơ thể phải làm việc vất vả để phục hồi và khiến bạn uể oải, mệt mỏi vào ngày hôm sau.

3. Răng xấu

Theo Tiến sĩ Sandip Sachar, một nha sĩ ở Thành phố New York, uống bia thường xuyên có thể ảnh hưởng xấu đến răng của bạn. Tiến sĩ Sachar cho biết: "Bia chứa carbohydrate dễ lên men, nuôi dưỡng vi khuẩn gây mảng bám trong miệng - dẫn đến làm sâu răng. Ngoài ra, uống bia hằng ngày với số lượng vừa phải cũng có thể góp phần gây ra chứng Xerostomia (hay khô miệng). Nó ảnh hưởng đến các tuyến nước bọt và có thể làm suy giảm khả năng sản xuất nước bọt hiệu quả.

Theo Tiến sĩ Sachar, nước bọt là hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể. Nó giúp trung hòa axit do vi khuẩn trong miệng tạo ra, rửa sạch cặn thức ăn và đường, cung cấp khoáng chất (như canxi và phốt phát) để sửa chữa các tổn thương men răng và bôi trơn các mô, ngăn ngừa kích ứng và nhiễm trùng. Khi lượng nước bọt không đủ để rửa sạch axit và các mảnh thức ăn, mảng bám tích tụ nhanh hơn, làm tăng nguy cơ sâu răng - ngay cả khi bạn đánh răng và dùng chỉ nha khoa thường xuyên.

4. Gây tăng cân

Uống quá nhiều bia gây tăng cân. Khi uống bia, bạn sẽ vô tình phơi nhiễm độc tố vào cơ thể, và hệ thống miễn dịch sẽ ưu tiên chuyển hóa nó. Quá trình này có thể dẫn đến sự tích tụ mỡ nội tạng, loại mỡ nguy hiểm gây viêm và bao quanh các cơ quan này. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến các bệnh như gan nhiễm mỡ và kháng insulin.

5. Tăng nguy cơ ung thư

Tỷ lệ ung thư đang gia tăng, đặc biệt là ở người trẻ tuổi, và hạn chế uống rượu bia là cách để phòng tránh. Cho dù uống rượu bia hằng ngày hay có chừng mực, gan vẫn ưu tiên quá trình chuyển hóa rượu bia hơn các loại thực phẩm khác.