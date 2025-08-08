Bữa ăn sum họp gia đình bỗng thành thảm họa vì tai nạn này

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu cho một nam bệnh nhân 47 tuổi bị chấn thương nghiêm trọng vùng kín do bình ga mini phát nổ.

Theo lời kể người nhà, trong lúc bệnh nhân đang ngồi ăn lẩu sum họp cùng gia đình thì một bình ga mini bất ngờ phát nổ. Vụ nổ không chỉ gây ra nhiều vết thương ở cẳng chân, đùi và gãy xương cẳng chân trái mà còn gây tổn thương nghiêm trọng ở vùng kín, với một vết thương hở vùng bìu trái.

Bệnh nhân nhập viện với chấn thương nghiêm trọng do bình ga mini phát nổ. Ảnh minh họa.

Sau khi sơ cứu và khâu vết thương tại cơ sở y tế địa phương, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai vì tổn thương vùng kín có dấu hiệu phức tạp. Tại đây, bệnh nhân được các bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Tiết niệu và các chuyên khoa khác thăm khám, đánh giá tổn thương. Các bác sĩ đã phát hiện bìu trái của bệnh nhân sưng to, có khối máu tụ lớn lan xuống bẹn, kèm theo một vết gãy ở xương cẳng chân trái.

Hình ảnh siêu âm Doppler tinh hoàn cho thấy khối máu tụ lớn đã chèn ép, đẩy tinh hoàn lệch trục. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tìm thấy một mảnh dị vật bằng nhựa cứng, nghi là từ bình ga mini, cắm sâu trong bìu trái. Dị vật có kích thước khoảng 1x2cm, kèm theo nhiều máu cục.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Thanh - Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Khi tiếp nhận bệnh nhân, tổn thương bên ngoài vùng bìu trái chỉ là một vết khâu nhỏ khoảng 3cm. Tuy nhiên, hình ảnh siêu âm cho thấy khối máu tụ lớn bên trong, đè đẩy tinh hoàn lệch trục. Điều này cho thấy tổn thương sâu tiềm ẩn mà mắt thường không nhìn thấy được. Rất may là tinh hoàn được bảo tồn thành công.

Các bác sĩ đã lấy dị vật, làm sạch và khâu phục hồi, bảo tồn tinh hoàn trái cho người bệnh. Sau mổ, bệnh nhân được điều trị tích cực, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Thận trọng khi sử dụng bình ga mini

Theo TS.BS Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai, đây không phải tai nạn cá biệt. Bình ga mini kém chất lượng là "quả bom nổ chậm" trong nhiều gia đình. Khi nổ, mảnh vỡ kim loại/nhựa bắn ra có sát thương tương đương đạn ghém. Trong đó, vùng kín với cấu trúc mềm dễ tổn thương nhất, nhưng triệu chứng lại thường âm ỉ khiến nạn nhân chủ quan.

Cũng theo BS Tuấn, không chỉ bình ga, bất kỳ thiết bị nén khí nào (bình xịt, gas camping) đều nguy hiểm nếu không đạt chuẩn, bị biến dạng hoặc tái sử dụng.

Vì vậy, để phòng ngừa những rủi ro, các chuyên gia khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tái sử dụng bình ga mini; chỉ dùng bình còn hạn, còn tem nhãn, không rò rỉ; không đặt bếp ga mini gần tường, gần người hoặc các vật dễ cháy. Khi có dấu hiệu nổ ga (xì khói, mùi ga), phải dừng sử dụng ngay lập tức để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.