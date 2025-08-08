Món miến trộn "vạn người mê" siêu dễ làm, đặc biệt cho người thích ăn cay

Nguyên liệu:

- Miến

- Thịt băm

- Tỏi băm

- Đậu phộng rang

- Dưa leo, rau mùi

- Gia vị: dầu hào, hạt nêm, hạt tiêu, ớt bột, ớt tươi, mè, rau mùi, nước tương, dấm đen, đường thốt nốt, dầu mè.

Cách làm:

Thịt băm xào với tỏi phi, nêm thêm dầu hào, hạt nêm, hạt tiêu cho thơm.

Đậu phộng rang chín tới. Món miến trộn này đậu phộng sau khi rang sẽ không bóc vỏ.

Vừng rang thơm.

Pha nước sốt dầu cay: trộn đều ớt bột, ớt tươi, mè, tỏi, lá, ngò rí. Rưới dầu nóng đang sôi vào hỗn hợp rồi thêm nước tương, dấm đen, dầu hào, đường thốt nốt, dầu mè. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị.

Khi ăn trụng miến vừa chín tới, trộn cùng sốt cay cay mặn mặn, thêm đậu phộng, thịt băm, dưa leo, rau mùi rồi thưởng thức.

Món ăn này đặc biệt thích hợp với người thích ăn cay. Sợi miến mềm dai quyện với các gia vị đậm đà vô cùng hấp dẫn.