Suýt mất ngón vì thói quen cắn móng tay

Gabby Swierzewski có thói quen cắn móng tay từ khi còn rất nhỏ. Thói quen này bắt đầu từ thời thơ ấu và theo cô đến tận tuổi trưởng thành, hiếm khi gây ra vấn đề gì nghiêm trọng ngoài việc thỉnh thoảng bị đau ngón tay hoặc xước móng. Nhưng đầu tháng 2/2026, Swierzewski nhận thấy cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường. Cảm giác khó chịu ban đầu tưởng chừng nhỏ nhặt nhanh chóng biến thành trải nghiệm y tế đau đớn và đáng sợ.

"Sự việc bắt đầu vào ngày 6/2. Ban đầu chỉ là một vết xước nhỏ ở khóe móng nhưng đau dữ dội", Swierzewski kể với People. "Tình trạng này khá quen thuộc nên tôi nghĩ nó sẽ tự khỏi. Tôi có thói quen cắn móng tay từ năm 8 tuổi".

Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, ngón tay của Swierzewski trở nên sưng to "bất thường", khiến cô quyết định gọi cho bác sĩ gia đình, cho rằng mình bị móng mọc ngược. Tại cuộc hẹn ngày 10/2, cô được kê một đợt kháng sinh và thuốc bôi để điều trị nhiễm trùng.

Ngón tay sưng tấy do tích tụ mủ của Swierzewski. Ảnh: Instagram Gabby Swierzewski

Dù đã uống thuốc, ngón tay vẫn không khá hơn. Ngày 12/2, Swierzewski đến một cơ sở cấp cứu chuyên xử lý móng mọc ngược. "Họ cố gắng rạch để dẫn lưu ổ áp xe và cắt dưới móng, nhưng ngoài một ít máu thì không lấy ra được gì", cô kể. "Sau đó, tôi được kê thêm một loại kháng sinh khác".

Tuy nhiên, đến ngày Valentine, tình trạng càng nặng hơn. Swierzewski, quản lý một nhà hàng TGI Fridays, vẫn cố làm việc suốt ca dài dù đau đớn. Đến khuya khi tháo băng, cô phát hiện ngón tay đã chuyển sang màu tím sẫm và đau nhói dữ dội.

Tuy vậy, Swierzewski vẫn cố làm thêm một ca nữa vào ngày hôm sau. Nhưng đến ngày 16/2, cơn đau đã trở nên không thể chịu đựng được. "Tôi tỉnh dậy trong nước mắt và suýt ngất xỉu", cô nhớ lại. Sáng hôm đó, cô tự lái xe đến phòng cấp cứu lúc 6h30.

Sau khi được tiếp nhận, các bác sĩ rạch ngón tay và dẫn lưu nhiều ổ áp xe dạng nang. Tuy nhiên, ngay cả sau thủ thuật, tình trạng sưng vẫn nghiêm trọng, khiến bác sĩ phải chuyển cô đến gặp chuyên gia phẫu thuật để đánh giá thêm.

Tại buổi khám này, Swierzewski nhận được thông tin khiến cô bàng hoàng. Vị chuyên gia nói đây là "một trong những trường hợp nghiêm trọng nhất bà từng gặp ở người trẻ".

Vì vậy, ngày 19/2, Swierzewski được gây mê toàn thân và trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp nhằm rửa và xử lý vùng nhiễm trùng. Chuyên gia đã rạch một đường dài khoảng 2 cm ở ngón tay để làm sạch ổ viêm.

Những ngày sau đó, sự bất an đè nặng lên tâm trí cô. Các bác sĩ gửi mẫu mô đến phòng thí nghiệm và yêu cầu xét nghiệm máu để xác định xem nhiễm trùng đã lan đến xương hay chưa. Cô cũng đối mặt với khả năng đáng sợ là có thể mất móng tay, thậm chí cả ngón tay.

Nỗi lo lắng đó may mắn được giải tỏa vào ngày 4/3. Tại buổi tái khám, các bác sĩ xác nhận Swierzewski không cần phẫu thuật thêm hay phải cắt cụt ngón tay. Bác sĩ còn nói ngón tay của cô "sưng to đến mức đáng kinh ngạc".

Dù sự việc đã qua, trải nghiệm này khiến Swierzewski thay đổi cách nhìn về thói quen mà trước đây cô cho là vô hại. "Đây là vấn đề cần được cảnh báo, vì dường như không nhiều người biết cắn móng tay có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến thế, kể cả tôi", cô nhấn mạnh.

Swierzewski cho hay cô từng cố gắng từ bỏ thói quen này trong nhiều năm qua nhưng chưa thành công. Ngày nhỏ, mẹ từng mua loại sơn móng tay có vị đắng để ngăn cô cắn móng tay nhưng không hiệu quả. Việc làm móng acrylic cũng không giúp ích nhiều, vì Swierzewski thường cắn hỏng chúng chỉ sau vài ngày. Gần đây, cô từng giữ được bộ móng trong ba tuần và thậm chí có một tuần không cắn móng thật, trước khi thói quen này tái diễn.

Hiện Swierzewski hy vọng trải nghiệm đáng sợ này sẽ giúp cô chấm dứt hoàn toàn thói quen cắn móng tay. Khi chia sẻ câu chuyện của mình, cô cũng muốn cảnh báo những người có thể đang xem nhẹ rủi ro từ thói quen này.

Cô khuyên những người có thói quen cắn móng tay nên thử nhiều cách khác nhau để kiểm soát và tìm phương pháp lành mạnh hơn nhằm giảm căng thẳng. Một số người có thể phù hợp với móng acrylic hoặc sơn móng tay vị đắng hơn cô. Thời còn học phổ thông, cô cho biết việc nhai kẹo cao su đôi khi giúp giảm cảm giác muốn cắn móng, đặc biệt trong những lúc căng thẳng.

Swierzewski đang chủ động kiểm soát bản thân mỗi khi thói quen này có dấu hiệu quay trở lại.

"Tôi vẫn đôi lúc bắt gặp mình định cắn móng tay, nhưng thay vì cắn mạnh như trước, tôi chỉ chạm nhẹ rồi lập tức dừng lại và tự nhắc nhở bản thân đang làm gì", Swierzewski nói. "Tôi tin lần này mình sẽ thành công và có thể chấm dứt thói quen này".