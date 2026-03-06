Người sống thọ đều kiên trì 3 không trước khi ngủ, 3 không khi thức dậy

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chế độ ăn uống, vận động, giấc ngủ có ảnh hưởng lớn đến nguy cơ bệnh tật không lây nhiễm và khả năng sống thọ, bên cạnh yếu tố di truyền hay môi trường sống.

3 điều không nên trước khi ngủ

Không nên ăn quá nhiều: Các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên hoàn thành bữa tối trước 20h và đi ngủ trước 23h. Khi cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi, nhu động dạ dày - ruột giảm xuống. Ăn quá no có thể gây đầy bụng, khó tiêu và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Theo Harvard Health Publishing, ăn muộn và ăn nhiều vào buổi tối có thể làm rối loạn nhịp sinh học và giấc ngủ.

Bạn không nên ăn quá nhiều vào bữa tối sẽ tạo áp lực lên dạ dày. Ảnh minh họa: Ban Mai

Không nên vận động mạnh: Tập luyện cường độ cao sát giờ ngủ khiến hệ thần kinh và vỏ não duy trì trạng thái hưng phấn, làm chậm quá trình đi vào giấc ngủ. Theo Hiệp hội Giấc ngủ Mỹ, bạn nên kết thúc các hoạt động thể lực mạnh ít nhất 1-2 giờ trước khi ngủ để cơ thể có thời gian ổn định.

Không nên dùng điện thoại quá lâu trên giường: Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại làm giảm sản sinh melatonin - hormone điều hòa giấc ngủ. Nghiên cứu được BBC dẫn lại cho thấy ánh sáng xanh vào buổi tối có thể khiến giấc ngủ nông và ngắn hơn. Vì vậy, mọi người nên giảm độ sáng màn hình và giới hạn thời gian sử dụng, tốt nhất không quá 45 phút trước khi ngủ.

3 điều không nên khi thức dậy

Không bật dậy ngay: Sau khi tỉnh giấc, đặc biệt ở người cao tuổi, việc thay đổi tư thế đột ngột từ nằm sang đứng có thể gây chóng mặt hoặc ảnh hưởng đến tim mạch và thần kinh. Các chuyên gia khuyên mọi người nên nằm thêm vài phút, vươn vai, cử động nhẹ các khớp rồi từ từ ngồi dậy để cơ thể thích nghi dần.

Không bỏ bữa sáng: Sau khoảng 10 giờ không ăn, cơ thể cần được bổ sung năng lượng. Bỏ bữa sáng có thể làm tăng huyết áp và ảnh hưởng đến cân bằng hormone. Theo nghiên cứu được đăng tải trên CNN, thói quen ăn sáng đều đặn có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa.

Không tập thể dục quá sớm: Vào mùa lạnh hoặc khi chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, tập luyện quá sớm có thể gây áp lực cho tim mạch và hô hấp, đặc biệt ở người cao tuổi. Các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên tập khi mặt trời đã lên khoảng một giờ hoặc vào buổi chiều khi nhiệt độ ổn định hơn.

3 điều không vội sau bữa ăn

Không vội đi bộ hoặc vận động mạnh: Sau bữa ăn, máu tập trung nhiều hơn cho hệ tiêu hóa. Ở người cao tuổi, vận động mạnh ngay có thể làm tăng nguy cơ hạ huyết áp sau ăn. Tốt nhất bạn nên ngồi nghỉ hoặc giữ tư thế nửa nằm và chỉ vận động nhẹ sau khoảng 20-30 phút.

Không vội ngủ: Cảm giác buồn ngủ sau ăn là phản ứng sinh lý bình thường. Tuy nhiên, nằm ngủ ngay có thể làm chậm tiêu hóa và tăng nguy cơ trào ngược dạ dày - thực quản. Mayo Clinic khuyến cáo nên đợi ít nhất 2-3 giờ sau bữa ăn trước khi nằm hẳn xuống, đặc biệt với người có vấn đề tiêu hóa.

Không vội uống trà: Trà chứa tannin - chất có thể ức chế tiết dịch vị và dịch ruột nếu uống ngay sau ăn, từ đó ảnh hưởng đến tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng. Vì vậy, bạn nên uống trà sau bữa ăn khoảng một giờ để hạn chế tác động này.