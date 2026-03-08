7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

Người bệnh suy thận ăn rau thế nào tốt nhất?

Đối với người mắc suy thận, chế độ ăn uống cần đặc biệt chú ý đến lượng kali trong thực phẩm. Trong khi đó, rau củ và trái cây tươi lại là nguồn cung cấp kali khá dồi dào. Nếu tiêu thụ quá nhiều, kali có thể tích tụ trong máu do thận suy giảm khả năng đào thải, từ đó làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim và nhiều biến chứng nguy hiểm.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, không phải người bệnh suy thận nào cũng cần loại bỏ hoàn toàn rau xanh khỏi khẩu phần ăn. Lượng kali có thể hấp thụ mỗi ngày phụ thuộc vào giai đoạn bệnh và phương pháp điều trị, đặc biệt là với những bệnh nhân đang lọc máu. Vì vậy, việc xây dựng chế độ ăn cần dựa trên hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Trên thực tế, nếu biết lựa chọn và chế biến đúng cách, người bệnh suy thận vẫn có thể sử dụng rau trong bữa ăn hằng ngày mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.

7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế

Rau chân vịt: Tăng nguy cơ sỏi thận

Ảnh minh họa.

Rau chân vịt (cải bó xôi) là loại rau lá xanh giàu dinh dưỡng nhưng lại chứa hàm lượng oxalat khá cao. Khi vào cơ thể, oxalat có thể kết hợp với canxi trong nước tiểu tạo thành tinh thể canxi oxalat – nguyên nhân phổ biến gây sỏi thận.

Đối với người có tiền sử sỏi thận hoặc chức năng thận suy giảm, việc ăn nhiều rau chân vịt có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi. Nếu muốn sử dụng loại rau này, nên trụng hoặc luộc sơ qua nước sôi rồi bỏ nước đầu để giảm bớt lượng oxalat trước khi chế biến.

Rau ngót, rau dền và rau mồng tơi: Chứa nhiều kali

Ảnh minh họa.

Các loại rau lá xanh quen thuộc như rau ngót, rau dền hay rau mồng tơi đều có hàm lượng kali tương đối cao. Với người mắc suy thận mạn, khả năng đào thải kali qua nước tiểu bị suy giảm nên việc ăn nhiều các loại rau này có thể dẫn đến tình trạng tăng kali máu.

Tăng kali máu là biến chứng nguy hiểm vì có thể gây rối loạn nhịp tim, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được kiểm soát kịp thời. Do đó, người bệnh nên điều chỉnh khẩu phần và tần suất sử dụng các loại rau này theo khuyến cáo của bác sĩ.

Rau cần tây: Chứa nhiều oxalat

Ảnh minh họa.

Cần tây thường được biết đến với công dụng hỗ trợ hạ huyết áp và tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, loại rau này cũng chứa một lượng axit oxalic đáng kể.

Nếu tiêu thụ cần tây thường xuyên với số lượng lớn, đặc biệt ở những người có cơ địa dễ hình thành sỏi, oxalat trong cần tây có thể góp phần tạo nên sỏi canxi oxalat trong thận. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên ăn cần tây xen kẽ với các loại rau khác thay vì sử dụng liên tục.

Củ cải đường: Chứa cả kali và oxalat

Ảnh minh họa.

Củ cải đường (củ dền) là loại thực phẩm giàu vitamin và chất chống oxy hóa, nhưng lại chứa đồng thời hai thành phần có thể gây bất lợi cho thận là kali và oxalat.

Đối với người mắc suy thận, việc tiêu thụ nhiều củ cải đường có thể làm tăng nguy cơ tăng kali máu. Trong khi đó, người có tiền sử sỏi thận cũng cần kiểm soát lượng ăn do hàm lượng oxalat trong loại củ này khá cao.

Khoai tây và khoai lang: Rất giàu kali

Ảnh minh họa.

Khoai tây và khoai lang là những thực phẩm cung cấp tinh bột và nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, chúng lại chứa hàm lượng kali khá cao nên cần được sử dụng thận trọng ở người mắc suy thận.

Để giảm lượng kali, người bệnh có thể gọt vỏ, cắt nhỏ rồi ngâm trong nước ấm vài giờ, thay nước nhiều lần trước khi chế biến. Ngoài ra, việc luộc khoai hai lần và bỏ nước luộc cũng giúp giảm đáng kể hàm lượng kali.

Cà chua: Chứa kali cao

Ảnh minh họa.

Cà chua là loại thực phẩm phổ biến trong nhiều món ăn, nhưng cũng chứa lượng kali tự nhiên khá cao. Nguy cơ tăng lên khi sử dụng các sản phẩm chế biến như nước sốt cà chua hoặc tương cà, bởi quá trình cô đặc làm tăng nồng độ kali trong mỗi khẩu phần.

Vì vậy, người mắc suy thận nên hạn chế sử dụng các dạng cà chua cô đặc để tránh làm tăng lượng kali nạp vào cơ thể.

Lưu ý quan trọng trong chế độ ăn của người suy thận

Ảnh minh họa.

Bên cạnh việc lựa chọn rau phù hợp, người bệnh suy thận cũng cần chú ý xây dựng chế độ ăn uống hợp lý để bảo vệ chức năng thận.

Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế lượng muối trong khẩu phần ăn hằng ngày, bởi muối có thể làm tăng huyết áp và khiến thận phải làm việc nhiều hơn. Việc bổ sung nước cũng cần cân đối theo nhu cầu cơ thể, tránh uống quá ít hoặc quá nhiều.

Ngoài ra, lượng protein trong bữa ăn cần được điều chỉnh tùy theo mức độ suy thận. Nếu nồng độ ure máu cao, người bệnh thường chỉ nên tiêu thụ khoảng 0,6–0,8g protein/kg cân nặng mỗi ngày.

Phương pháp chế biến cũng đóng vai trò quan trọng. Các món luộc, hấp hoặc nấu chín được khuyến khích vì có thể giúp giảm bớt lượng kali trong rau củ, đồng thời hạn chế dầu mỡ không cần thiết.

Việc xây dựng chế độ ăn khoa học, kết hợp theo dõi sức khỏe định kỳ và tuân thủ hướng dẫn điều trị sẽ giúp người mắc suy thận kiểm soát bệnh tốt hơn và giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.