Liên tiếp 2 người sốc phản vệ nguy kịch: Men gan tăng gấp 10 lần do truyền dịch tại nhà

Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông cho biết đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu liên tiếp hai trường hợp sốc phản vệ nặng do tự ý truyền dịch tại nhà.

Người phụ nữ men gan tăng gấp nhiều lần sau khi truyền dịch

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân N.T.M (68 tuổi, trú tại xã Hiền Quan). Trước đó, bà bị ngã và đi khám tại một phòng khám tư, được chẩn đoán rạn xương sườn. Ba ngày sau, khi cảm thấy mệt mỏi nhiều, gia đình đã gọi người đến truyền dịch tại nhà.

Khoảng một giờ sau khi truyền, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện các triệu chứng rét run, da xanh tái, khó thở và mệt lả. Gia đình lập tức đưa bà đến Trung tâm Y tế trong tình trạng nguy kịch với mạch nhanh nhỏ và tụt huyết áp nghiêm trọng, chỉ còn 80/43 mmHg.

Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng cao bất thường. Chỉ số ALT lên tới 422 U/L, gấp khoảng 10 lần mức bình thường, trong khi AST đạt 248 U/L, tăng khoảng 8 lần. Bên cạnh đó, chức năng thận của bệnh nhân cũng suy giảm, cho thấy tình trạng thiếu oxy mô nghiêm trọng.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc phản vệ độ III nghi do thuốc chưa xác định và lập tức xử trí cấp cứu theo phác đồ điều trị phản vệ, sử dụng thuốc vận mạch và hồi sức tích cực.

Sau khoảng ba giờ điều trị, tình trạng huyết động của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Sau ba ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống trở lại và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Ảnh: BVCC

Người bệnh nguy kịch sau khi tự ý truyền dịch có tiền sử tăng huyết áp

Chỉ một ngày sau, Trung tâm Y tế tiếp tục tiếp nhận một bệnh nhân khác cũng rơi vào tình trạng sốc phản vệ sau khi truyền dịch tại nhà.

Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Do cảm thấy mệt mỏi, bệnh nhân đã gọi người đến truyền đạm tại nhà với hy vọng cải thiện sức khỏe.

Tuy nhiên, khoảng ba giờ sau khi truyền, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nôn mửa dữ dội, da xanh tái, hồi hộp trống ngực và mệt lả. Khi được đưa vào bệnh viện, huyết áp của bệnh nhân đã tụt xuống còn 85/50 mmHg.

Các xét nghiệm cho thấy men gan tăng cao, trong đó ALT đạt 193 U/L và AST lên tới 405 U/L. Chức năng thận cũng suy giảm với chỉ số creatinin tăng lên 163 µmol/L.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ độ III nghi do thuốc trên nền bệnh tăng huyết áp và suy yếu do tuổi cao. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiêm Adrenalin và tiến hành hồi sức tích cực theo phác đồ cấp cứu phản vệ, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Cảnh báo nguy cơ sốc phản vệ khi tự ý truyền dịch tại nhà

Theo các bác sĩ, sốc phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính có thể xảy ra rất nhanh sau khi cơ thể tiếp xúc với thuốc hoặc các chất lạ. Bệnh có thể diễn tiến chỉ trong vài phút đến vài giờ và gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Việc tự ý tiêm truyền dịch hoặc truyền đạm tại nhà khi không có chỉ định của bác sĩ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Không chỉ khó kiểm soát nguồn thuốc, người thực hiện cũng không có đủ chuyên môn và phương tiện cấp cứu khi xảy ra biến chứng như sốc phản vệ.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý mua thuốc hoặc dịch truyền để sử dụng tại nhà, đặc biệt không nghe theo những lời truyền miệng về việc “truyền nước cho khỏe” hay “truyền đạm để đỡ mệt”.

Đối với người cao tuổi hoặc người có bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, khi xuất hiện các dấu hiệu mệt mỏi, suy nhược hoặc bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị đúng cách.

Mọi chỉ định dùng thuốc, tiêm truyền dịch phải được bác sĩ chuyên môn kê đơn và thực hiện tại cơ sở y tế có đầy đủ điều kiện theo dõi cũng như xử trí kịp thời nếu xảy ra phản ứng nguy hiểm như sốc phản vệ.