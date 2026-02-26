6 thói quen buổi sáng nên duy trì thường xuyên

Thói quen kiểm tra điện thoại hoặc lướt mạng xã hội ngay sau khi thức dậy có thể gây xao nhãng, làm giảm năng lượng và khả năng tập trung trong cả ngày. Thay vào đó, duy trì những thói quen lành mạnh giúp khởi đầu ngày mới hiệu quả hơn.

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng có thể báo hiệu cho cơ thể biết rằng đã đến lúc thức dậy. Ánh nắng mặt trời đóng vai trò như một thiết bị "gửi" tín hiệu cho nhịp sinh học. Không nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong những giờ đầu ngày có thể khiến não bộ nhầm lẫn rằng bạn đang thay đổi lịch trình ngủ và giảm tỉnh táo. Ánh sáng cũng ức chế melatonin (hormone gây ngủ) đồng thời làm tăng cortisol, thường được biết đến là hormone gây căng thẳng nhưng cũng có tác dụng giúp bạn thức dậy.

Uống một cốc nước ấm

Sau nhiều giờ ngủ, cơ thể cần nước để khởi động quá trình trao đổi chất và hỗ trợ tiêu hóa đầu ngày. Uống nước ấm ngay khi thức dậy không chỉ bổ sung chất lỏng mà còn nhẹ nhàng báo hiệu cho hệ thống của cơ thể thức dậy. Hãy cân nhắc thêm một lát chanh để bổ sung thêm vitamin C đồng thời mang lại hương vị tươi mát giúp cải thiện tâm trạng.

Giãn cơ và vận động

Dành vài phút để tập thể dục nhẹ nhàng hoặc thực hiện các động tác giãn cơ giúp thả lỏng cơ bị cứng đồng thời cải thiện lưu thông máu. Thực hành một vài tư thế yoga vặn mình đơn giản hay những động tác như xoay cổ, vươn tay chạm ngón chân đều mang lại lợi ích. Hoạt động thể chất vào buổi sáng không chỉ đẩy lùi căng thẳng, tăng lưu lượng máu mà còn giúp bạn tràn đầy năng lượng và sẵn sàng cho một ngày mới.

Thiền hoặc thực hành chánh niệm

Thiền hoặc các bài tập chánh niệm như hít thở sâu, có thể giảm căng thẳng, tăng cường sự tập trung, giúp bạn dễ dàng xử lý những công việc trong một ngày bận rộn.

Viết nhật ký hoặc đặt ra mục tiêu

Dành vài phút viết nhật ký hoặc vạch ra những mục tiêu cần đạt trong ngày. Cách này có thể hỗ trợ điều chỉnh tư duy, sắp xếp công việc phù hợp và không bỏ lỡ những điều quan trọng. Nó cũng giúp bạn đưa ra những quyết định có ý thức thay vì phản ứng bốc đồng trước những yếu tố gây xao nhãng bên ngoài.

Tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh

Hãy cho phép bản thân một khoảng thời gian tĩnh lặng trước khi chăm chú xem điện thoại. Nhâm nhi một tách trà ấm hay chỉ đơn giản là ngồi bên cửa sổ ngắm bình minh đều là những khoảnh khắc tĩnh lặng góp phần nuôi dưỡng sự bình yên trong tâm hồn. Thực hiện những thói quen này thường xuyên vừa giúp bạn ổn định tâm trí vừa mang đến cơ hội để tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ vào đầu buổi sáng.