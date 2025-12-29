Sức khỏe cháu bé duy nhất sống sót trong vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk hiện ra sao?

Sáng 29/12, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, tình hình sức khỏe của cháu bé duy nhất sống sót trong vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk đã tạm ổn định sau thời gian tích cực cấp cứu và điều trị.

Tuy nhiên, phía người thân mong muốn chuyển cháu bé xuống Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Do đó, với mong muốn dành những điều kiện y tế tốt nhất cho quá trình phục hồi của cháu, và yêu cầu từ phía gia đình, bệnh viện đã làm thủ tục chuyển viện.

Cháu bé sống sót trong vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk đã được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị. Ảnh Công Nam

Trước đó, rạng sáng 27/12, người dân thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú (Đắk Lắk) phát hiện tia lửa phát ra từ cột điện phía trước nhà anh H.K.D., thời điểm trong nhà có 5 người.

Chỉ sau ít phút, ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan nhanh vào căn nhà cấp 4 vừa ở vừa kinh doanh nhiều mặt hàng điện nước, đồ nhựa và vật liệu dễ cháy.

Do căn nhà chỉ có một lối thoát là cửa sắt phía trước, việc thoát nạn gần như không thể, người dân và lực lượng PCCC gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận.

Hậu quả, vợ chồng anh D. cùng hai con tử vong, riêng con trai út 1 tháng tuổi bị thương, được đưa đi cấp cứu.