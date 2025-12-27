Vụ 4 người chết trong vụ cháy nhà ở Đắk Lắk: Chập điện- không thể mở cửa cuốn

Hơn 5 giờ sau vụ cháy, căn nhà số 56 nằm trên mặt tiền đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), đoạn qua xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, vẫn bị phong tỏa. Ông Huỳnh Ngọc Thành – chú ruột anh Huỳnh Khánh Duy, chủ căn nhà, cũng là nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy, nghẹn ngào kể lại giây phút kinh hoàng trong đêm.

Do cửa cuốn mất điện không mở được khiến các nạn nhân không thể thoát ra ngoài.

“Khoảng 2h 48 phút, chị dâu tôi gọi điện báo nhà Duy bị cháy, bảo tôi gọi PCCC. Tôi thất thần chạy ra và báo lực lượng chữa cháy, rồi cùng mọi người tìm cách dập lửa nhưng lửa quá lớn, cửa cuốn không thể vào được. Sau đó, chính quyền địa phương và lực lượng PCCC đến nơi, phải vòng ra phía sau, phá tường lô để đưa cả 5 người trong nhà ra ngoài. Nhưng vợ chồng Duy và hai cháu lớn đã tử vong, chỉ còn lại bé mới sinh. Đau lòng quá”, ông Huỳnh Ngọc Thành nói.

Anh Phạm Huy Thịnh, hàng xóm đối diện nhà nạn nhân Huỳnh Khánh Duy cho biết, vụ cháy có thể xuất phát từ chập điện. Vì chập điện nên cửa cuốn bị khóa, nên dù phát hiện từ sớm vẫn không kịp cứu người:

Đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

“Khi mọi người đang ngủ nên rất bất ngờ, không kịp phòng bị. Do chập điện, cửa cuốn không mở được, chúng tôi cùng lực lượng phòng cháy, chữa cháy phải phá cửa để vào. Ở phía sau, một mũi khác phá tường. Khi vào tới nơi thì thấy anh Duy đang ôm bé trai út bất tỉnh trong phòng tắm, trên tay vẫn cầm điện thoại. Tôi nghĩ anh chui vào đó để gọi điện cầu cứu. Vợ anh và hai cháu vẫn nằm trên giường, cửa phòng ngủ đóng kín để tránh khói”, anh Duy kể.

Các vật dụng đồ điện bị thiêu rụi.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, vào khoảng 4h sáng ngày 27/12, Khoa Nhi Cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ cháy xảy ra tại xã Hòa Phú là một bé trai khoảng 1 tháng tuổi. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã huy động đội ngũ y, bác sĩ khẩn trương cấp cứu, theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu.

"Hồi 4h sáng nay, Khoa Nhi Cấp cứu tiếp nhận một bé trai mới sinh trong tình trạng bị ngạt, kèm theo bỏng độ II ở vùng đầu. Hiện cháu đã tạm ổn và đang được theo dõi đặc biệt tại Khoa Nhi Cấp cứu sơ sinh,” Bác sỹ Nguyễn Ngọc Thịnh cho biết.

Căn nhà bị cháy của gia đình nạn nhân Huỳnh Khánh Duy có diện tích khoảng 130 m², vừa ở vừa kinh doanh thiết bị điện, nước, có mặt tiền là đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), thuộc thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Vụ hỏa hoạn khiến vợ chồng anh Huỳnh Khánh Duy cùng hai con lớn tử vong, bé trai út được đưa đi cấp cứu.

Căn nhà bị hoả hoạn nằm xen kẽ trong khu dân cư.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động 5 xe chuyên dụng cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu nạn. Đám cháy được khống chế sau khoảng 15 phút kể từ khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.

Một cán bộ trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu hộ cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do chập điện. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa thể cung cấp thêm thông tin do công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiến hành. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc đến thính giả.