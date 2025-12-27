Hiện trường vụ cháy ở Đắk Lắk khiến 4 người trong gia đình tử vong

Đến 8h sáng 27/12, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng điện nước khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Khoảng 2h55 rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 56, thôn Đoàn Kết, trên quốc lộ 14, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Ngôi nhà bị cháy là nhà cấp IV, không có tầng, vừa để ở vừa kinh doanh thiết bị, phụ kiện điện nước.

Đám cháy xảy ra trên diện tích khoảng 130 m².

Khi cảnh sát tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu nạn xác định có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Vụ cháy làm 4 người trong một gia đình tử vong, gồm: Tạ Thị Thanh N. (sinh năm 1997); Huỳnh Khánh D. (sinh năm 1990); Huỳnh Bảo H. (sinh năm 2017); Huỳnh Bảo L. (sinh năm 2021).

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu sống một trẻ sơ sinh hơn một tháng tuổi và đưa ra ngoài an toàn.

Nhiều thiết bị điện nước trong nhà bị thiêu rụi.

Theo nhân chứng, cửa ngôi nhà là cửa cuốn nên khi xảy ra vụ cháy, các nạn nhân không thể thoát ra ngoài.

Rất đông người dân có mặt để dõi theo sự việc.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà bố mẹ cách hiện trường khoảng 50m.