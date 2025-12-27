Nhân chứng kể lại vụ cháy nhà, cướp sinh mạng 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk

Sáng 27/12, không khí tang thương bao trùm khu dân cư ven Quốc lộ 14, đoạn qua số nhà 56, thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Người dân nơi đây bàng hoàng khi hay tin vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong cùng một gia đình.

Ngôi nhà bị cháy là căn nhà cấp IV, vừa là nơi sinh hoạt của gia đình, vừa kết hợp kinh doanh vật tư, thiết bị điện nước. Sau vụ việc, phần lớn căn nhà bị thiêu rụi, nhiều vật dụng cháy đen, khung cửa sắt biến dạng, bức tường phía hông bị đục phá để lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.

Ông Tú (áo đỏ) vẫn chưa hết run rẩy khi nhắc lại những gì đã xảy ra trong đêm

Là người ở sát vách và trực tiếp chứng kiến vụ cháy, ông Tú vẫn chưa hết run rẩy khi nhắc lại những gì đã xảy ra vào sáng sớm nay.

“Khoảng gần 3 giờ sáng, tôi đang ngủ thì nghe thấy những tiếng nổ lách tách, rồi tiếng người hô hoán thất thanh. Tôi bật dậy chạy ra thì lửa đã bốc lên dữ dội từ căn nhà bên cạnh”, ông Tú kể.

Theo lời nhân chứng này, đám cháy bùng phát rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã bao trùm gần như toàn bộ căn nhà. Người dân xung quanh lập tức hô nhau gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, đồng thời tìm cách ứng cứu ban đầu.

Ngôi nhà bị cháy là nhà cấp IV, bán thiết bị điện nước.

“Chúng tôi cố gắng phá cửa để vào trong cứu người, nhưng nhà dùng cửa cuốn bằng sắt, lúc đó đã bị nóng, không thể mở được. Mọi người chỉ còn cách dùng nước tạt vào để cầm cự, nhưng do bên trong là cửa hàng bán đồ điện, dây dẫn, thiết bị nhiều nên lửa cháy dữ lắm, không thể khống chế nổi”, ông Tú nói thêm.

Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, phương án được triển khai là đục tường nhà bên cạnh để tạo lối vào. “Phải đập tường nhà tôi mới có thể tiếp cận được bên trong. Khi vào được thì mọi thứ đã quá muộn”, ông Tú nghẹn giọng.

Theo ông Tú, trong lúc xảy ra hỏa hoạn, các nạn nhân đã cố gắng tìm cách thoát thân bằng cách chạy vào khu vực nhà tắm. Tuy nhiên, do ngôi nhà đóng kín, khói và khí độc nhanh chóng lan rộng trong không gian hẹp, khiến những người bên trong không thể thoát ra ngoài.

“Cả gia đình dồn vào nhà tắm để tránh lửa, nhưng khói nhiều quá nên bị ngạt”, ông nói.

Vụ cháy làm 4 người tử vong, gồm chị Tạ Thị Thanh N. (sinh năm 1997), anh Huỳnh Khánh D. (sinh năm 1990), cháu Huỳnh Bảo H (sinh năm 2017) và cháu Huỳnh Bảo L. (sinh năm 2021).

Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu sống một trẻ sơ sinh hơn 1 tháng tuổi, con nhỏ nhất của gia đình. Cháu bé được đưa ra ngoài trong tình trạng bị ảnh hưởng sức khỏe do ngạt khí và đã được chuyển đi chăm sóc y tế.

Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường.

Theo người dân địa phương, gia đình gặp nạn đã sinh sống và kinh doanh tại khu vực này từ nhiều năm nay. Vợ chồng nạn nhân có 3 người con, trong đó cháu nhỏ nhất mới hơn 1 tháng tuổi.

“Mới mấy hôm trước còn thấy gia đình sinh hoạt bình thường, ai cũng không ngờ chỉ sau một đêm lại xảy ra bi kịch như vậy”, một người hàng xóm xót xa nói.

Các vật dụng bên trong bị cháy rụi.

Một lãnh đạo Đảng ủy xã Hòa Phú cho biết, căn nhà xảy ra hỏa hoạn là nhà ở kết hợp kinh doanh vật tư điện, nước.

“Bên trong có nhiều vật liệu, thiết bị dễ bắt lửa nên khi cháy, ngọn lửa bùng phát rất nhanh. Người dân xung quanh đã nỗ lực ứng cứu ngay từ đầu nhưng do cửa sắt kiên cố nên không thể phá được, buộc phải đục tường để tiếp cận”, vị lãnh đạo này thông tin.

Cũng theo vị này, do đám cháy xảy ra vào rạng sáng, thời điểm mọi người đang ngủ, cộng với không gian kín, nên việc thoát nạn gặp rất nhiều khó khăn.

“Cháu bé sống sót cũng bị ảnh hưởng sức khỏe do ngạt khí, hiện đang được theo dõi”, vị lãnh đạo xã cho biết thêm.