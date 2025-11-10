Bệnh răng miệng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ

Các nghiên cứu từ lâu đã chỉ ra rằng, mức độ cao của vi khuẩn liên quan đến bệnh nướu răng có thể làm tăng khả năng mắc các vấn đề như tiểu đường và huyết áp cao.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu Mỹ giờ đây đã phát hiện ra rằng, những người mắc cả bệnh nướu răng và sâu răng có nguy cơ bị đột quỵ thiếu máu cục bộ, xảy ra khi động mạch trong não bị tắc nghẽn bởi cục máu đông cao hơn 86%. Sức khỏe răng miệng kém cũng làm tăng nguy cơ đau tim và các bệnh tim mạch khác lên hơn 1/3.

Nghiên cứu giữa sức khoẻ răng miệng và đột quỵ

Trong khi đó, các nhà khoa học cũng đã phát hiện người lớn mắc bệnh nướu răng có thể có nhiều khả năng bị tổn thương chất trắng trong não hơn, điều này ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tư duy và sự thăng bằng. Tổn thương chất trắng trong não cũng đã được liên kết với chứng sa sút trí tuệ, đặc biệt là sa sút trí tuệ mạch máu và bệnh Alzheimer.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, phát hiện từ hai bài báo mới đây đã làm nổi bật tầm quan trọng của việc duy trì vệ sinh răng miệng. Điều này thường được thể hiện qua thói quen đánh răng 2 lần mỗi ngày, sử dụng chỉ nha khoa và đi khám nha sĩ định kỳ.

Có mối nguy cơ giữa bệnh răng miệng và chứng sa sút trí tuệ.

Tiến sĩ Souvik Sen, trưởng khoa thần kinh học tại Đại học South Carolina và đồng tác giả của cả 2 nghiên cứu, cho biết: "Những phát hiện này củng cố ý tưởng rằng, việc chăm sóc răng và nướu không chỉ là vấn đề nụ cười, mà còn có thể giúp bảo vệ bộ não của bạn. Những người có dấu hiệu bệnh nướu răng hoặc sâu răng nên tìm kiếm điều trị không chỉ để bảo vệ răng của mình mà còn có khả năng giảm nguy cơ đột quỵ".

Trong nghiên cứu đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 5.986 người trưởng thành, trung bình 63 tuổi, không có tiền sử đột quỵ.

Tất cả những người tham gia đã hoàn thành khám răng và được xếp vào 1 trong 3 nhóm: sức khoẻ răng miệng tốt (1.640 người), chỉ mắc bệnh nướu răng (3.151 người) hoặc mắc bệnh nướu răng kèm theo sâu răng (1.195 người).

Sau thời gian theo dõi kéo dài hai thập kỷ, các nhà khoa học phát hiện ra rằng 4% những người tham gia có sức khoẻ răng miệng tốt bị đột quỵ. Con số này tăng lên 7% ở nhóm mắc bệnh nướu răng và 10% ở nhóm mắc cả bệnh nướu răng và sâu răng.

Sau khi tính đến các yếu tố có thể làm sai lệch kết quả, chẳng hạn như tuổi tác, chỉ số BMI và tình trạng hút thuốc, họ phát hiện ra rằng những người mắc cả hai vấn đề về răng miệng có nguy cơ đột quỵ cao hơn 86% so với những người có miệng khỏe mạnh. Những người chỉ mắc bệnh nướu răng có nguy cơ tăng 44%.

Dấu hiệu cảnh báo đột quỵ mới

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Neurology Open Access, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng những người mắc cả 2 vấn đề về răng miệng có nguy cơ cao hơn 36% khi gặp phải các biến cố tim mạch nghiêm trọng, bao gồm đau tim hoặc các bệnh tim có thể dẫn đến tử vong.

Tiến sĩ Sen nói thêm: "Chúng tôi phát hiện ra rằng, những người mắc cả sâu răng và bệnh nướu răng có nguy cơ đột quỵ gần như gấp đôi so với những người có sức khỏe răng miệng tốt, ngay cả sau khi đã kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch. Những phát hiện này cho thấy việc cải thiện sức khỏe răng miệng có thể là một phần quan trọng trong các nỗ lực phòng ngừa đột quỵ".

Trong khi đó, một nghiên cứu khác được công bố trên cùng tạp chí đã phát hiện những người mắc bệnh nướu răng bị tổn thương chất trắng trong não nhiều hơn, được gọi là tăng tín hiệu chất trắng.

Khảo sát trên 1.143 người trưởng thành, trung bình 77 tuổi, có 800 người mắc bệnh nướu răng trong khi 343 người được coi là khỏe mạnh.

Những người mắc bệnh nướu răng có nhiều vùng tăng tín hiệu chất trắng hơn, với mức trung bình là 2,83% tổng thể tích não so với 2,52% đối với những người không mắc bệnh nướu răng.

Sau khi điều chỉnh các yếu tố có thể làm sai lệch kết quả, những người mắc bệnh nướu răng có nguy cơ thuộc nhóm cao nhất, cao hơn 56% so với những người có sức khoẻ miệng tốt.

Tiến sĩ Sen nói thêm: "Bệnh nướu răng có thể phòng ngừa và điều trị được. Nếu các nghiên cứu trong tương lai xác nhận mối liên hệ này, nó có thể mở ra một hướng đi mới để giảm bệnh mạch máu nhỏ não bằng cách nhắm mục tiêu vào tình trạng viêm nhiễm ở miệng. Hiện tại, điều này nhấn mạnh việc chăm sóc răng miệng có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ lâu dài như thế nào".

Tuy nhiên, các nhà khoa học thừa nhận rằng nghiên cứu này chỉ thực hiện việc chụp quét não và đánh giá nha khoa một lần duy nhất, điều này gây khó khăn trong việc đánh giá các thay đổi theo thời gian.