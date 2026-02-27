19 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Đồng Tháp

Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngày 26/2 cơ quan chức năng đã ghi nhận 19 trường hợp nhập viện nghi do ăn bánh mì tại cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau quặn bụng quanh rốn, kèm nôn ói và tiêu chảy. Các bệnh nhân được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự (Đồng Tháp).

Sau khi xảy ra vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai gấp các biện pháp cứu chữa người bị ngộ độc, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp được yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ đơn vị cung cấp nguyên liệu, các thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; thu thập các mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân chính xác, xử lý nghiêm các vi phạm về quy định an toàn thực phẩm (nếu có).

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp cũng được yêu cầu tăng cường giám sát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn đường phố, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Đây là lần thứ 2 từ năm 2024 tới nay xảy ra ngộ độc thực phẩm tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12. Vụ việc trước đó xảy ra tháng 8/2024, có 149 công nhân của Công ty TNHH may túi xách Thái Dương bị ngộ độc phải nhập viện điều trị khi ăn bánh mì của cơ sở bánh mì trên.

Sau đó, tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt hành chính cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 số tiền 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng.