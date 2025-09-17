Ong bắp cày đốt hơn 1.000 vết, hai anh em tử vong

Vụ việc thương tâm xảy ra hồi cuối tháng 6, được SCMP đưa hôm 15/9, khi cậu bé 7 tuổi và em gái hai tuổi chơi trong rừng thông gần cánh đồng ngô, nơi ông bà các cháu đang làm việc. Thường ngày, hai đứa trẻ do ông bà chăm sóc tại một ngôi làng tại Vân Nam, trong khi bố mẹ đi làm xa ở tỉnh Chiết Giang.

Theo Paper, một người trong làng nghe tiếng kêu cứu nên chạy đến, nhưng cũng bị ong đốt. Sau đó, người bà vội vàng tới đưa cháu trai ra nơi an toàn, còn cháu gái trong tình trạng bất động, tử vong do vết thương quá nặng. Cậu bé được đưa đến bệnh viện và điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt nhưng không qua khỏi vào ngày hôm sau. Người bà cũng phải nhập viện một tuần để điều trị vết thương.

Trở về nhà ngay hôm sau, bố mẹ hai em bàng hoàng khi biết các con đều đã mất. "Các con tôi bị đốt khắp người, từ đầu, tay, chân, lưng đến bụng. Không có chỗ nào trên cơ thể các cháu là không bị đốt", ông Yang, bố của nạn nhân, kể.

Ong bắp cày. Ảnh: Northernlifemagazine

Theo các chuyên gia pháp y, khám nghiệm tử thi cho thấy bé trai có hơn 300 vết đốt, còn bé gái bị tới 700 vết. Loài ong này là Vespa velutina nigrithorax, thường được gọi là ong bắp cày chân vàng, do một nông dân họ Li nuôi. Ban đầu, ông Li bị tạm giam một tuần với cáo buộc vô ý làm chết người, nhưng sau đó được tại ngoại trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra.

Ông Li đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 40.000 nhân dân tệ (khoảng 142 triệu đồng). Ông cho biết đã nuôi loài ong này hai năm, đầu tư 50.000 nhân dân tệ để bán nhộng, một đặc sản của địa phương. Sau cái chết thương tâm của hai đứa trẻ, ông Li đã tiêu hủy toàn bộ số ong.

Sở lâm nghiệp địa phương cho biết ông Li đã không khai báo về việc nuôi ong theo quy định. Sau vụ việc, chính quyền đã kiểm tra tất cả cơ sở nuôi ong trong khu vực và ban hành lệnh cấm nuôi ong bắp cày chân vàng.