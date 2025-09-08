Cà Mau: Mẹ tử vong do che chở con trai 3 tuổi trước đàn ong vò vẽ

Sự việc đau lòng xảy ra tại vùng đất rừng U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau (thuộc địa phận xã Khánh Lâm) vào trưa 6-9-2025.

Ảnh minh hoạ AI.

Đến sáng nay 8-9-2025, một lãnh đạo xã Khánh Lâm xác nhận người mẹ đã tử vong sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đứa con trai 3 tuổi do người mẹ che chở đã qua cơn nguy kịch. Đàn ong vò vẽ đã đốt người mẹ trên 200 vết, con trai 3 tuổi của chị này bị đốt 50 vết. Hiện đứa bé đang được điều trị tại Bệnh viện sản nhi Cà Mau.

Người mẹ đã hi sinh vì con trai nói trên là chị DTQ, 35 tuổi, ngụ xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau. Chị cùng chồng và con trai TVP (3 tuổi) đi cắt lúa thuê mỗi ngày. Vào trưa 6-9, khi hai mẹ con trên đường về nhà lấy cơm, bất ngờ một tổ ong vò vẽ trên cây tràm rơi xuống. Đàn ong hung hãn lao vào tấn công cả hai mẹ con.

Theo những người chứng kiến, do có con nhỏ đi cùng, chị Q đã không kịp bỏ chạy mà dùng chính thân mình để che chắn cho con. Hành động đầy bản năng của người mẹ đã giúp con trai giảm bớt số vết đốt, nhưng bản thân chị lại phải chịu hơn 200 vết đốt kịch độc.

Ngay sau sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa hai mẹ con đi cấp cứu. Tuy nhiên, do nọc độc quá lớn, chị Q đã không qua khỏi vào đêm cùng ngày. Cháu TVP, bị khoảng 50 vết đốt, vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và được các bác sĩ tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tích cực điều trị. Lãnh đạo bệnh viện cho biết hiện cháu bé đã ngưng thở máy nhưng men gan còn tăng cao, cần được theo dõi chặt chẽ.

Hoàn cảnh gia đình chị Q rất khó khăn. Sau sự việc đau lòng, chính quyền xã Khánh Lâm đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình lo an táng. Vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của ong vò vẽ, loài côn trùng có tính hung hãn, thường làm tổ gần khu vực dân sinh và có thể tấn công theo bầy đàn, gây nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt với trẻ nhỏ và người già.