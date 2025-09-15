Những sự thật không phải ai cũng biết về "cậu nhỏ"

1. Kích thước trung bình của "cậu nhỏ"

Chiều dài trung bình của "cậu nhỏ" khi cương cứng là 5,1 - 5,5inch (12.9 - 14cm). Con số này tăng khoảng 25% so với gần 30 năm trước.

2. Những người có "cậu nhỏ" ngoại cỡ chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ

Chỉ 1/100 người có "cậu nhỏ" dài hơn 7inch (khoảng 18cm). Chỉ 1/1000 nam giới có "cậu nhỏ" dài trên 8inch (khoảng 20cm).

3. Trong các mối quan hệ bền vững, kích thước "cậu nhỏ" không quá quan trọng

Quan niệm về kích thước "chuẩn" của mỗi người là khác nhau. Trong các mối quan hệ bền vững, "cậu nhỏ" có kích thước lớn không hẳn lúc nào cũng tốt vì "giao hợp qua đường âm đạo dễ gây rách niêm mạc âm đạo". Do đó, phụ nữ thường không đòi hỏi đối tác có "cậu nhỏ" ngoại cỡ vì ít có khả năng gây căng thẳng về mặt sinh lý khi "yêu" thường xuyên.

4. Hút thuốc lá có thể làm giảm chiều dài "cậu nhỏ"

Một nghiên cứu cho thấy, "cậu nhỏ" của người hút thuốc lá thường xuyên nhỏ hơn đáng kể so với người không hút thuốc. Điều này một phần là do tác hại của thuốc lá đối với mạch máu. Tiến sĩ Irwin Goldstein, Giám đốc Trung tâm Y học Tình dục San Diego, cho biết, hút thuốc có thể gây tổn thương cho chính mô dương vật, khiến nó kém đàn hồi và ngăn cản sự giãn nở.

5. Kích thước bàn chân không phải là yếu tố dự đoán kích thước dương vật

Các nhà khoa học đã khẳng định rằng, mối liên hệ giữa chiều dài "cậu nhỏ" và cỡ giày hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Mối tương quan mạnh mẽ và nhất quán nhất với kích thước dương vật - mặc dù chưa được khẳng định - là chiều cao.

6. Có thể tăng chiều dài "cậu nhỏ"

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Tình dục Mỹ, cho thấy phương pháp kéo giãn dương vật giúp tăng chiều dài trung bình khoảng 1,7cm (0,67 inch) khi cương cứng.

Phương pháp này được thực hiện bằng cách kéo giãn "cậu nhỏ" 4 - 6 giờ mỗi ngày trong suốt 4 tháng hoặc hơn bằng dụng cụ chuyên dụng.

7. Quan hệ tình dục bằng miệng giúp tăng kích thước dương vật

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Tình dục Mỹ, khi quan hệ tình dục bằng miệng, kích thước "cậu nhỏ" thường lớn hơn so với các phương pháp kích thích khác.

8. Bạn có thể làm cho "cậu nhỏ" trông to hơn bằng cách giảm cân

Một nghiên cứu trên Tạp chí Y học New England cho thấy, nam giới trong độ tuổi từ 25 đến 44 tăng trung bình 3,4% trọng lượng cơ thể mỗi năm. Việc tăng cân này dường như khiến "cậu nhỏ" bị giảm kích thước vì lớp mỡ trước xương mu khiến dương vật trông ngắn hơn.

9. Phim sex ảnh hưởng sai lệch đến quan niệm về kích thước "cậu nhỏ" và khả năng "chuyện ấy"

Theo một nghiên cứu, hầu hết những người tìm cách điều trị tình trạng "dương vật ngắn" thực sự lại có kích thước dương vật bình thường. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, 85% phụ nữ được khảo sát hài lòng với kích thước dương vật của bạn đời trong khi chỉ có 55% quý ông cảm thấy hài lòng về "cậu nhỏ" của mình. Hầu hết nguyên nhân đều xuất phát từ việc so sánh với các nội dung đã xem được trong phim sex.

10. Dương vật nhỏ khá hiếm gặp

Dương vật được coi là nhỏ khi có chiều dài ngắn hơn khoảng 2,75inch (khoảng 7,6 cm). Chỉ 0,6% nam giới có kích thước "cậu nhỏ" như vậy.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Tình dục Mỹ cho thấy, ngay cả những người có chỉ số trung bình hoặc trên trung bình cũng bày tỏ cảm giác bất lực và tự ti khi nói đến "cậu nhỏ" của mình. Điều này là do cách tự đánh giá sai của nhiều người.

11. Dương vật sẽ nhỏ lại theo thời gian

Theo tuổi tác, dương vật và tinh hoàn sẽ nhỏ đi một chút. Nguyên nhân có thể là do sự tích tụ mỡ trong động mạch, làm giảm lưu lượng máu đến dương vật. Điều này có thể gây teo các tế bào cơ trong các mô cương cứng bên trong dương vật. Không chỉ có vậy, theo thời gian, sẹo do các chấn thương nhỏ lặp đi lặp lại ở dương vật trong khi quan hệ tình dục hoặc chơi thể thao có thể khiến mô sẹo tích tụ. Sự tích tụ này diễn ra trong lớp vỏ mềm dẻo bao quanh các mô cương cứng xốp của dương vật, có thể làm giảm kích thước tổng thể và hạn chế thời gian cương cứng.

12. Tư thế đúng cũng có thể giúp dương vật trông to hơn

Tư thế khiến hông bạn bị đẩy ra sau và bụng nhô ra làm "cậu nhỏ" trông bị ngắn hơn. Nếu thực hiện ngược lại, dương vật sẽ nhô ra xa hơn và trông lớn hơn.