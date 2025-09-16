Bị kẻ trộm cắn, người đàn ông suýt phải cắt bỏ tay

Theo báo cáo y khoa được công bố đầu năm nay, vụ việc xảy ra từ năm 2024 tại quận Üsküdar, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Khi hai kẻ bịt mặt đột nhập cửa hàng sau giờ đóng cửa, chủ tiệm đã cố gắng chống trả. Trong lúc giằng co, ông khống chế được một tên, nhưng bất ngờ bị hắn cắn mạnh vào bàn tay. Vết thương tưởng chừng nhỏ, nhưng sau vài ngày, ông bắt đầu sốt cao, run rẩy và bàn tay sưng to bất thường.

Tại bệnh viện Sultan Abdulhamid Han, bác sĩ xác định ông bị nhiễm trùng nghiêm trọng do vi khuẩn trong khoang miệng người. Dù được điều trị tích cực, tình trạng lan rộng lên cánh tay, đe dọa nguy cơ phải cắt bỏ. Trước tình huống nguy kịch, các bác sĩ quyết định áp dụng liệu pháp oxy cao áp, giúp tăng tốc độ lành thương và kiểm soát nhiễm trùng.

Tay của người đàn ông bị nhiễm trùng nghiêm trọng.

May mắn thay, chỉ sau 1 tuần, tình hình cải thiện rõ rệt. Sau khi cắt bỏ phần mô hoại tử và điều trị phục hồi chức năng 3 tháng, khả năng vận động cánh tay của ông trở lại bình thường.

Bác sĩ Yavuz Aslan chia sẻ với hãng tin DHA: “Vi khuẩn trong miệng người có thể gây ra những vấn đề rất nghiêm trọng nếu xâm nhập vào mô dưới da. Trong trường hợp này, bàn tay bệnh nhân sưng to gấp đôi, gây khó khăn cho quá trình hồi phục”.

Trường hợp này hiện đã được ghi nhận trong tài liệu y học, nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của vết cắn từ người, đôi khi còn nghiêm trọng hơn cả chó hay mèo.