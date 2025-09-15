Chuyên gia dinh dưỡng khẳng định bia đang bị hiểu lầm

Vào những ngày nắng nóng, nhiều người có thói quen rủ bạn bè ra quán nhâm nhi một cốc bia mát lạnh hoặc ngồi thư giãn ở nhà với một vài lon bia trong tủ lạnh. Nhưng cùng với niềm vui ấy, một câu hỏi quen thuộc luôn được đặt ra: Uống bia có khiến bạn béo hay không?

Chuyên gia dinh dưỡng Pablo Ojeda (Tây Ban Nha) đã trả lời câu hỏi này thông qua một video được chia sẻ trên tài khoản cá nhân của mình. Chuyên gia Ojeda khẳng định: “Hôm nay, tôi có mặt để phá bỏ một trong những lầm tưởng lớn nhất của nhân loại. Hãy làm rõ điều này, vì có quá nhiều nhầm lẫn. Bia không phải là kẻ thù hay một quả bom calo như nhiều người vẫn nghĩ”.

Đồ ăn kèm là yếu tố khiến bạn dễ tăng cân sau các buổi đi uống bia. Ảnh minh họa: Ban Mai

Theo đó, vấn đề thực sự không nằm ở bản thân cốc bia. “Mọi người thường uống bia kèm với đồ ăn mặn, đồ chiên rán. Vì vậy, chúng ta không thể đổ lỗi cho bia”, vị chuyên gia giải thích. Đó mới chính là yếu tố khiến chúng ta dễ dàng tăng cân. Một cốc bia tiêu chuẩn (330 ml) có lượng calo tương đương một quả chuối, một nắm hạt hoặc một ly sữa. Thậm chí còn ít calo hơn một ly nước trái cây đóng hộp hoặc một ly sữa lắc chocolate.

Tuy nhiên, theo Marca, chuyên gia Ojeda không khuyến khích mọi người uống nhiều bia, nhấn mạnh rằng mọi sự lạm dụng đều không tốt: “Chúng ta phải là những người trưởng thành có trách nhiệm, sống lành mạnh. Nếu bạn muốn uống, hãy kèm theo những thực phẩm lành mạnh khác. Tôi không cấm đoán uống bia nhưng phải thưởng thức có chừng mực, trách nhiệm, kiểm soát”.

Với chuyên gia dinh dưỡng này, “bí quyết luôn nằm ở sự cân bằng chế độ ăn của bạn, việc tập luyện, nghỉ ngơi, tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên... Khi chúng ta kiểm soát tốt những yếu tố đó, một cốc bia sẽ không khiến bạn béo lên”.

Ngoài ra, uống bia điều độ có thể giúp tăng sự đa dạng của hệ vi sinh đường ruột và cải thiện các chỉ số liên quan đến sức khỏe đường ruột mà không làm tăng các chỉ số nguy cơ tim mạch - chuyển hóa.

Mặt khác, nghiên cứu cho thấy những người uống bia không cồn sau khi chạy marathon có tỷ lệ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thấp hơn 3,25 lần so với người không uống, đồng thời có mức viêm trong xét nghiệm máu thấp hơn - điều này được cho là nhờ các chất chống oxy hóa có trong bia.

Tuy nhiên, những lợi ích tiềm năng trên chỉ áp dụng trong điều kiện uống điều độ hoặc bia có hàm lượng cồn thấp, không phải là khuyến nghị y khoa để uống bia. Mỗi người luôn nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để biết bạn có thể uống bia hay không, đặc biệt với những cá nhân có bệnh nền.