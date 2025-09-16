3 món khát mấy cũng không nên uống lúc vừa ngủ dậy

Sau một đêm dài, cơ thể mất đi lượng nước đáng kể qua hơi thở và mồ hôi. Bổ sung nước đúng cách giúp hệ tiêu hóa và trao đổi chất hoạt động trơn tru hơn. Tuy nhiên, theo bác sĩ Lưu Vỹ (Bệnh viện Nhân dân Bắc Kinh), uống không đúng loại nước vào buổi sáng có thể gây tổn hại cho dạ dày, thận và cả hệ tim mạch.

Nước ngọt, nước trái cây đóng chai

Uống nước ngọt ngay sau khi thức dậy làm tăng đường huyết đột ngột, ảnh hưởng xấu đến thận.

Đây là nhóm đồ uống nhiều đường, chất phụ gia và caffeine. Khi uống lúc bụng rỗng, lượng đường sẽ hấp thu rất nhanh, làm tăng đột ngột đường huyết và buộc thận phải hoạt động nhiều hơn để cân bằng. Nếu duy trì lâu dài, nguy cơ béo phì, sỏi thận và rối loạn chuyển hóa tăng cao. Bác sĩ Lưu nhấn mạnh: "Nước giải khát chỉ phù hợp khi cơ thể đã ăn uống, không bao giờ nên dùng ngay sau khi vừa tỉnh dậy".

Nước quá nóng

Uống trà, cà phê quá nóng có thể làm bỏng niêm mạc thực quản.

Nhiều người thích nhâm nhi trà hay cà phê còn bốc hơi nghi ngút. Tuy nhiên, uống đồ trên 65°C có thể gây bỏng niêm mạc thực quản. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kết luận thói quen này làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Theo bác sĩ Lưu, nhiệt độ lý tưởng là 30-40°C, vừa ấm, không gây tổn thương tế bào đường tiêu hóa.

Nước lạnh, nước đá

Uống nước lạnh vào buổi sáng gây hại dạ dày, dễ sốc nhiệt.

Uống nước lạnh khi bụng đói khiến dạ dày co thắt, gây buồn nôn, đầy hơi, khó tiêu. Ngoài ra, nước đá còn ảnh hưởng đến điều hòa thân nhiệt, dễ dẫn đến cảm lạnh, viêm họng. "Buổi sáng, dạ dày vẫn trong trạng thái nhạy cảm, việc nạp nước quá lạnh giống như cú sốc nhiệt cho cơ thể", bác sĩ Lưu cho biết.

Cách uống nước buổi sáng khoa học

Giải pháp tốt nhất là uống một cốc 200 ml nước khoảng 30-40°C. Không nên uống quá nhiều trong một lần vì có thể làm loãng dịch vị, ảnh hưởng đến tiêu hóa bữa sáng. Người có bệnh lý về thận hoặc tim mạch cần tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh lượng nước phù hợp. Nếu thường xuyên xuất hiện tình trạng buồn nôn, đau bụng sau khi uống nước, cần đi khám sớm để được xử trí kịp thời.