Nhân viên 40 tuổi qua đời chỉ 10 phút sau khi xin nghỉ ốm

Nam nhân viên 40 tuổi tên Shankar đã đột ngột qua đời vì ngừng tim chỉ 10 phút sau khi xin nghỉ ốm một ngày. Anh đã làm việc tại công ty 6 năm, được người quản lý tên KV Iyyer nhớ đến là một người “khỏe mạnh, cường tráng”, sống điều độ, không hút thuốc, không uống rượu. Shankar đã lập gia đình và có một con nhỏ.

Lúc 8h37, Shankar nhắn cho quản lý Iyyer: “Thưa sếp, do đau lưng nặng, hôm nay tôi không thể đi làm được. Xin vui lòng cho tôi nghỉ”. Ông Iyyer trả lời: “Được, cậu nghỉ ngơi đi”. Nhưng 10 phút sau, Shankar gục ngã tại nhà do ngừng tim.

Chia sẻ sự việc trên mạng xã hội X, ông Iyyer cho biết: “Đến 11h, tôi nhận được cuộc gọi báo rằng Shankar đã qua đời. Tôi không thể tin được, phải gọi thêm một đồng nghiệp khác xác nhận và vội đến nhà anh ấy. Shankar đã không còn nữa”.

Khi người quản lý viết lời chia buồn với gia đình của Shankar trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự bàng hoàng. Một người bình luận: “Quá sốc và bi thảm khi nghĩ đến tuổi đời và gia đình của anh ấy”. Một người khác viết: “Gần đây, những trường hợp như vậy xuất hiện ngày càng nhiều, phần lớn trong độ tuổi 35-45, nhiều người sống rất điều độ. Chúng ta đang bỏ sót điều gì?”.

Triệu chứng của ngừng tim

Ngừng tim xảy ra khi tim đột ngột ngừng bơm máu, khiến dòng máu đến não và các cơ quan quan trọng bị cắt đứt. Đây là tình trạng nguy hiểm, đe dọa tính mạng và cần được cấp cứu ngay lập tức.

Các dấu hiệu phổ biến của ngừng tim và những vấn đề tim mạch nghiêm trọng bao gồm: Ngã quỵ đột ngột, mất ý thức, không thở hoặc không có mạch; đau hoặc cảm giác nặng, ép ở ngực, có thể lan sang cánh tay, cổ, hàm; khó thở, mệt mỏi, buồn nôn, đổ mồ hôi lạnh, chóng mặt.

Ngoài ra, đau lưng có thể là một triệu chứng cảnh báo tim mạch nhưng thường bị bỏ qua. Đau có thể xuất hiện ở lưng trên, giữa hai bả vai hoặc cảm giác áp lực khó chịu. Một số người chỉ có đau lưng mà không đau ngực, khiến việc nhận biết trở nên khó khăn. Nếu đau lưng đi kèm các dấu hiệu khác như đổ mồ hôi, khó thở, buồn nôn, choáng váng, cần cảnh giác vì đây là dấu hiệu sớm của nhồi máu cơ tim hoặc nguy cơ ngừng tim.

Tuy nhiên, đau lưng cũng xuất phát từ các nguyên nhân lành tính như căng cơ, sai tư thế hoặc thoát vị đĩa đệm. Điều quan trọng là người dân cần phân biệt và không chủ quan. Nếu cơn đau xuất hiện đột ngột, dữ dội, không liên quan vận động hay chấn thương hoặc kèm đau ngực, khó thở, đổ mồ hôi, ngất xỉu, hãy gọi cấp cứu ngay.

Nhận biết sớm các triệu chứng, kể cả đau lưng, có thể giúp cứu sống người bệnh và giảm nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.