Những việc làm vào buổi tối khiến cơ thể "chết dần chết mòn", nhiều người biết vẫn bất chấp

Mặc quần áo quá chật khi đi ngủ

Quần áo quá chật sẽ làm nhiệt độ cơ thể tăng và giảm mức độ serotonin, gây rối loạn chu kỳ giấc ngủ. Ngoài ra, quần áo sẽ cản trở sự bay hơi của mồ hôi, khiến da khó hô hấp, không tốt cho vòng tuần hoàn máu.

Tập luyện quá sức

Tưởng vô hại nhưng hóa ra việc tập luyện quá sức vào buổi tối lại có thể gây ra tình trạng tiêu cơ vân, từ đó dẫn đến những biến chứng nguy hại cho sức khỏe, trong đó có cả nguy cơ suy thận.

Vì thế, bạn nên tránh tập luyện nhiều vào buổi tối và nên dậy sớm để tập luyện sẽ tốt hơn cho sức khỏe nói chung cũng như cơ quan thận nói riêng.

Ăn quá nhiều thịt

Tối đến là khoảng thời gian của tiệc tùng khi những công việc bề bộn trong ngày đã kết thúc. Lúc này, những gợi ý ăn tối như thịt nướng, lẩu nóng... sẽ là các lựa chọn thường được nhiều người tìm đến. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều thịt vào buổi tối lại có thể tạo ra rất nhiều axit trong máu nên gây ra tình trạng trạng nhiễm toan (một tình trạng thận bị mất cân bằng độ pH trong cơ thể).

Trong khi đó, lượng protein được khuyến cáo tiêu thụ hàng ngày là khoảng 0,8gr/kg trọng lượng cơ thể. Vì vậy, thay vì ăn quá nhiều thịt vào buổi tối, bạn nên tiết chế lại và bổ sung thêm rau củ quả để tốt hơn cho vùng thận của mình.

Tắm gội

Từ 9 giờ tối trở đi, nhiệt độ ngoài trời sẽ bắt đầu giảm dần xuống và bạn không nên tắm gội lúc này.

Tắm gội sau 9 giờ tối, kể cả tắm bằng nước nóng cũng có thể làm tăng cao nhiệt độ cơ thể và ngăn não tiết ra hormone gây buồn ngủ, từ đó khiến bạn gặp phải tình trạng khó ngủ, thao thức suốt đêm.

Ngoài ra, tắm đêm còn khiến các mạch máu co lại, gây khó khăn trong việc lưu thông máu. Từ đó, dẫn đến đau đầu, đau gáy và lâu dần sẽ thành bệnh đau đầu kinh niên. Nhất là phụ nữ trong kì “đèn đỏ” không nên tắm gội muộn vì sẽ gây ra đau đầu và đau bụng kinh.

Uống nhiều nước

Uống đủ nước trong ngày là một thói quen tốt, nhưng nếu uống quá nhiều nước sau 9 giờ tối lại không phải một điều tốt.

Uống quá nhiều nước vào lúc tối muộn sẽ làm tăng nhu cầu đi vệ sinh nhiều lần giữa đêm, làm gián đoạn giấc ngủ và khiến bạn tỉnh dậy vào sáng hôm sau với tình trạng uể oải, mệt mỏi và thiếu tập trung khi làm việc.

Vì vậy, bạn chỉ nên uống một ly nước trước khi đi ngủ. Lưu ý, người mắc bệnh thận và tim mạch nên tránh uống nước 2 tiếng trước giờ đi ngủ.

Ăn tối

Ăn tối muộn đồng nghĩa với việc làm giảm nồng độ insulin – hormone giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định, dẫn đến bệnh tiểu đường, huyết áp và cholesterol tăng cao…

Hơn nữa, ăn tối sau 9 giờ tối có thể gây ợ nóng, trào ngược axit khiến cơ thể khó chịu. Những triệu chứng này không chỉ khiến bạn thường xuyên thức giấc giữa đêm mà còn dẫn đến hiện tượng ngưng thở khi ngủ và tăng nguy cơ đột quỵ.

Do vậy, bạn cần thay đổi thói quen ăn tối muộn và tốt nhất nên ăn tối trước 7 giờ để đảm bảo chất lượng giấc ngủ.

Quan hệ tình dục mà không vệ sinh sạch sẽ

Bạn đừng bao giờ quan hệ tình dục nếu cả hai chưa vệ sinh sạch sẽ, vì đây có thể là con đường khiến bệnh tật phát triển dễ dàng.

Việc quan hệ không an toàn không những gây ra các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục mà còn có thể gây viêm cổ tử cung, viêm nội mạc tử cung. Và hành động này còn gây nên bệnh viêm vùng chậu, làm tổn hại đến sức khỏe của tử cung, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe sinh sản của phụ nữ.

Ngoài ra, việc nam giới chưa vệ sinh sạch sẽ bao quy đầu trước khi quan hệ tình dục sẽ khiến tử cung của phụ nữ tiếp xúc với vi khuẩn, điều này có thể gây ra bệnh ung thư tử cung nguy hiểm.

Ăn thực phẩm giàu canxi vào bữa tối

Vào buổi tối, các cơ quan trong cơ thể cũng sẽ ở trạng thái nghỉ ngơi. Nếu dung nạp quá nhiều lượng canxi, cơ thể không hấp thu cũng không đào thải, tích lũy lại trong thận và đường tiết niệu, gây sỏi.

Đi ngủ luôn khi mới vừa ăn xong

Nếu vừa ăn xong mà đã đi ngủ luôn sẽ khiến cho huyết dịch ở não chảy về dạ dày khiến huyết áp bị hạ thấp nên lượng oxy cung cấp cho não cũng theo đó mà giảm dần đi. Vậy nên nó rất dễ gây ra các hiện tượng mệt mỏi, tiêu hóa không được tốt và ngoài ra nó còn là nguyên nhân chính gây ra nguy cơ mắc bệnh béo phì.

Nước ngọt có gas

Nếu bạn đang hình thành thói quen uống nhiều nước ngọt có gas vào buổi tối thì có lẽ bạn sẽ có nguy cơ mắc chứng bệnh proteinuria. Chứng này được hiểu là hàm lượng protein có trong nước tiểu quá nhiều.

Khi bạn uống không kiềm chế nước ngọt có gas nghĩa là bạn đang gia tăng hàm lượng trong nước tiểu, cũng đồng nghĩa với khả năng cao là thận của bạn đang phải chịu tổn thương.

Uống cà phê hoặc hút thuốc lá

Cà phê có chứa caffeine, còn thuốc lá lại chứa nicotin. Đây là hai chất gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương và làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp, đồng thời khiến bạn bị mất ngủ và còn đi tiểu nhiều trong đêm.

Tốt nhất bạn nên uống cà phê vào buổi sáng hoặc trước 6 giờ chiều. Ngoài ra, bạn cũng nên loại bỏ thói quen hút thuốc để bảo vệ sức khỏe của mình và mọi người xung quanh.

Sử dụng thiết bị điện tử

Sau 9 giờ tối thì bất kỳ hoạt động tiếp xúc với ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử như laptop, điện thoại… đều có thể gây rối loạn giấc ngủ, dẫn đến tình trạng ngủ mơ, giấc ngủ không sâu, tinh thần bồn chồn, lo âu…

Bên cạnh đó, sử dụng điện thoại thâu đêm sẽ khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, lờ đờ, thiếu tỉnh táo khi làm việc vào sáng hôm sau.

Do đó, hãy tập thói quen không sử dụng thiết bị điện tử ít nhất trước 30 phút khi ngủ để có một giấc ngủ sâu và cảm thấy sảng khoái khi thức dậy.

Ăn tối quá muộn hoặc ăn trước khi ngủ

Thông thường, mọi người nên tránh bất kỳ thức ăn nào, ngay cả nước trước khi đi ngủ. Bởi vì khi ăn tối muộn hoặc ăn khuya thì lượng thức ăn này sẽ không kịp tiêu hóa hết trước khi đi ngủ. Lúc này, máu sẽ phải tập trung ở dạ dày để nó có thể làm việc vào thời gian đáng ra được nghỉ ngơi. Dẫn đến lượng máu cung cấp cho các tế bào và mô thần kinh trong não giảm, dễ sinh ra hưng phấn làm khó ngủ, hay thức giấc.

Còn nếu bạn uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ, thận cần chuyển hóa nước để tạo ra một lượng lớn nước tiểu . Khi nước tiểu trong bàng quang bị lấp đầy quá mức, dù đã bước vào trạng thái ngủ, bạn rất dễ bị tỉnh giấc. Một số người trở nên thức giấc sau khi ra khỏi giường để đi tiểu và rất khó ngủ trở lại.

Đặc biệt, rối loạn giấc ngủ sẽ trầm trọng hơn nếu bạn ăn quá no hoặc ăn cay, đồ ăn nêm nếm đậm đà. Bởi vì cả hai trường hợp này đều làm tăng nguy cơ trào ngược axit và chứng ợ nóng.Từ đó khiến bạn trằn trọc ,khó ngủ, dễ tỉnh giấc và mệt mỏi khi thức dậy. Nên nếu bạn buộc phải ăn ngay trước khi đi ngủ, hãy ăn những món ít cay hơn và với khẩu phần nhỏ hơn.

Giờ giấc đi ngủ thất thường

Ngày nay, nhiều người phải chịu áp lực lớn do công việc và học tập nên thường xuyên thức khuya dẫn đến thời gian ngủ không đều đặn. Làm điều này trong thời gian dài có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học và gây ra tình trạng mất ngủ thường xuyên, hay thức dậy vào lúc nửa đêm.

Ngủ không điều độ không chỉ khiến đồng hồ sinh học bị rối loạn mà còn có thể ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan chính. Như là làm rối loạn nội tiết, từ đó làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể, dẫn đến mắc nhiều bệnh tật.

Vì vậy, để tránh tình trạng này, tốt nhất mọi người nên hình thành thói quen bắt đầu đi ngủ trong khoảng thời gian đều đặn mỗi ngày. Ngoài việc điều chỉnh đồng hồ sinh học thì nó còn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, khiến bạn tươi tỉnh hơn khi thức dậy.

Nhịn ăn tối và giảm cân

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Y khoa Phương Nam, Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu trên 139 người béo phì có chỉ số BMI nằm trong khoảng 28 đến 45. Kết quả của cuộc nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí The New England Journal of Medicine (NEJM) của Mỹ.

Các nhà nghiên cứu đã chia người tham gia thành hai nhóm:

- Nhóm A áp dụng chế độ ăn bị hạn chế về thời gian và năng lượng nạp vào cơ thể: Chỉ được phép ăn từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, đồng thời hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể. Nhóm A được gọi là nhóm không ăn tối.

- Nhóm B chỉ áp dụng chế độ ăn hạn chế năng lượng: Nhóm này có thể ăn bất cứ lúc nào nhưng cần kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể trong một ngày. Nhóm B được gọi là nhóm ăn ít đồng đều.

Kết quả cho thấy chế độ ăn của nhóm A có tác dụng giảm cân nhất định, nhưng xét cả quá trình, hiệu quả giảm cân của nhóm A không đạt kết quả cao.

Các nhà nghiên cứu cho biết việc nhịn ăn tối mà không kiểm soát lượng calo nạp vào trong các bữa ăn khác trong ngày thì không thể đạt được hiệu quả giảm cân. Chìa khóa để giảm cân là lượng calo nạp vào cơ thể phải ít hơn lượng calo tiêu hao.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng phương pháp giảm cân bằng cách nhịn ăn tối rất khó tuân thủ. Ngay cả khi có sự hướng dẫn và giám sát của các chuyên gia, 15% số người tham gia nghiên cứu vẫn bỏ dở việc giảm cân giữa chừng. Đây cũng là lý do vì sao xét về cả quá trình giảm cân, nhóm A có hiệu quả giảm cân thấp hơn so với nhóm B.

Nhịn tiểu

Nhịn tiểu là thói quen thường gặp ở trẻ em, khi chúng đã chìm sâu vào giấc ngủ và không nhận thức được việc mắc tiểu hoặc do tật lười. Việc nhịn tiểu quá lâu sẽ gây tích tụ các chất thải, cặn bã ở thận, dần dần dẫn đến sỏi thận.

Thậm chí, việc nhịn tiểu quá lâu sẽ khiến cho lượng nước trong bàng quang tác động áp lực lên thành mô thận, khiến áp suất nước tiểu lên cao và cuối cùng gây nên suy thận. Do đó, tạo thói quen đi tiểu trước khi chìm vào giấc ngủ là điều cần thiết.

Uống rượu

Nhiều người lầm tưởng rằng uống rượu giúp cho họ buồn ngủ và ngon giấc hơn, nhưng khi cơ thể bắt đầu tiêu hóa rượu, giai đoạn REM của giấc ngủ (thời gian để phục hồi sức khỏe) giảm xuống, khiến cơ thể mệt mỏi, không thể tập trung vào ngày hôm sau.

Ngủ quá muộn

Ngủ quá muộn có thể khiến mắt bị đỏ, viêm và gia tăng căng thẳng, điều này có thể dẫn đến mắt sưng, tông màu da không đồng đều, gây bọng mắt, quầng thâm. Thiếu ngủ cũng sẽ gia tăng hormone cortisol gây căng thẳng, tăng tình trạng viêm do mụn và hình thành nếp nhăn sớm. Bởi vậy, bạn nên đi ngủ sớm và ngủ đủ từ 7-8 giờ mỗi đêm để làn da có thời gian phục hồi và trẻ hóa.

Ăn nhiều đường

Các nghiên cứu về dinh dưỡng cho thấy những người tiêu thụ 2 hoặc nhiều đồ uống có đường mỗi ngày sẽ bị tăng khả năng xuất hiện protein trong nước tiểu. Tình trạng này là một dấu hiệu cho thấy thận của bạn đang hoạt động kém hiệu quả. Nhiều người có thói quen ăn các loại bánh ngọt chứa đầy đường vào buổi tối mà không biết rằng, chúng có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới vùng thận.

Tiêu thụ nhiều đồ ngọt gây ra hàng loạt bệnh như cao huyết áp, béo phì, tiểu đường... và đây đều là những nguyên nhân hàng đầu gây suy thận. Vậy nên, để giữ cho vùng thận luôn khỏe mạnh thì bạn nên hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm chứa nhiều đường vào buổi tối.

Hút thuốc lá

Theo Health, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người hút thuốc lá trước khi đi ngủ sẽ rất mệt mỏi, uể oải vào ngày hôm sau. Chất nicotine trong thuốc lá khiến cơ thể giải phóng hormone serotonin, làm tăng huyết áp.

