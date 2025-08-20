Lý do khiến nữ doanh nhân ăn uống lành mạnh vẫn bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối

Ung thư hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu. Dù yếu tố di truyền và môi trường đóng vai trò quan trọng, nhưng nhiều yếu tố tiềm ẩn khác cũng có thể dẫn đến ung thư, ngay cả với những người tưởng chừng hoàn toàn khỏe mạnh.

Trường hợp của Monika Choudhary, 29 tuổi, ở Ấn Độ là một ví dụ điển hình. Cô vốn có lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học, không động đến đồ chiên rán hay dầu mỡ. Thế nhưng, ung thư trực tràng giai đoạn 4 bất ngờ ập đến như một cú sốc. Trong một bài chia sẻ trên Instagram, nữ doanh nhân này tiết lộ chính căng thẳng kéo dài và áp lực công việc đã khiến cô dần mất đi sự quan tâm đến sức khỏe. Cô tin rằng đây là những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh quái ác mà mình mắc phải.

Áp lực công việc và deadline bủa vây

Monika viết: “Tôi là một người rất coi trọng sức khỏe. Tôi từng ăn uống lành mạnh, rất chú ý đến chế độ dinh dưỡng. Nhưng khi bắt đầu tự xây dựng website riêng, tôi không lường trước được nó sẽ cuốn mình đi đến mức nào. Giờ làm việc kéo dài, nhìn màn hình liên tục, deadline dồn dập… tất cả đã dần bào mòn thể chất lẫn tinh thần của tôi”.

Dần dần, Monika ít vận động, hầu như không bước chân ra ngoài, và đánh mất toàn bộ thói quen rèn luyện thể chất trước kia.

Cô kể lại: “Đó là một sự thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Tôi từng rất năng động, buổi tối nào cũng chạy bộ, đó là cách tôi giải tỏa, là liệu pháp tinh thần của tôi. Nhưng khi công việc ngày càng chiếm hết thời gian, tôi gạt sức khỏe sang một bên. Tôi tự nhủ sẽ quay lại với thói quen cũ sớm thôi, nhưng cái sớm ấy chưa bao giờ đến”.

Dù vậy, cơ thể Monika đã sớm gửi đi những tín hiệu cảnh báo: “Dần dần cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu như mệt mỏi, bồn chồn, khó chịu. Nhưng tôi đều bỏ qua, cho rằng đó chỉ là do áp lực công việc hay thiếu ngủ”.

Cuối cùng, Monika nhận kết quả chẩn đoán khiến cuộc đời cô đảo lộn: Ung thư đại trực tràng giai đoạn 4.

Cô nghẹn ngào chia sẻ: “Khoảnh khắc ấy đã thay đổi tất cả. Giờ nhìn lại, tôi nhận ra đây không chỉ là xui xẻo, mà là kết quả của căng thẳng, kiệt sức và sự bỏ bê sức khỏe trong thời gian dài. Tôi đã phải học bài học đau đớn nhất: Không có tham vọng nào đáng để đánh đổi sức khỏe. Cơ thể chúng ta luôn ghi nhớ và sớm muộn cũng sẽ buộc ta phải chú ý, bằng cách này hay cách khác”.

Vì sao lối sống kém lành mạnh có thể gây ung thư?

Theo các chuyên gia, không có yếu tố nguy cơ nào đơn lẻ có thể trực tiếp gây ra ung thư. Tuy nhiên, những yếu tố như căng thẳng, làm việc quá sức và thiếu ngủ có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ miễn dịch, từ đó làm gia tăng tình trạng viêm và rối loạn hormone trong cơ thể.

1. Căng thẳng (Stress)

Căng thẳng kéo dài khiến cơ thể sản sinh nhiều cortisol và adrenaline – các hormone gây stress. Điều này làm hệ miễn dịch suy yếu, khó phát hiện các tế bào bất thường. Đồng thời, viêm mãn tính dễ xảy ra, gây tổn hại DNA và gián đoạn hoạt động của những protein thiết yếu giúp ngăn ngừa sự phát triển tế bào ung thư.

Trong môi trường này, tế bào ung thư có điều kiện thuận lợi để hình thành, nhân lên và lan rộng trong cơ thể.

2. Làm việc quá sức

Làm việc quá nhiều, thiếu nghỉ ngơi hợp lý khiến nguy cơ ung thư tăng cao. Số giờ làm việc kéo dài thường dẫn đến chế độ ăn uống thiếu cân bằng, ít vận động, đồng thời dễ hình thành thói quen hút thuốc, uống rượu.

Các nghiên cứu khoa học cũng cho thấy căng thẳng do công việc và làm việc nhiều giờ có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú, ung thư phổi và ung thư đại trực tràng, dù mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau ở từng người.

3. Thiếu ngủ

Cơ thể cần giấc ngủ để tự chữa lành và bảo vệ hệ miễn dịch khỏi tổn thương. Khi gặp vấn đề về giấc ngủ, quá trình sản xuất hormone melatonin – loại hormone giúp điều hòa nhịp sinh học và chống lại ung thư sẽ bị gián đoạn.

Các nghiên cứu cho thấy, việc ngủ không đủ thời lượng hoặc chất lượng kém làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư. Thiếu ngủ gây tổn thương DNA, làm suy yếu hệ miễn dịch, gia tăng tình trạng viêm, đồng thời phá vỡ nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Tất cả những yếu tố này kết hợp lại, tạo điều kiện thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển.