Bí mật sống thọ của bác sĩ 97 tuổi: Chỉ 4 thói quen đơn giản ai cũng làm được

Tuổi thọ chịu ảnh hưởng nhiều từ yếu tố di truyền cũng như môi trường, nhưng thực tế cho thấy chúng ta hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ nếu tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản. Những bí quyết này phù hợp với mọi lứa tuổi, có thể thực hiện ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào.

Trong một video được đăng tải bởi tài khoản seniorlivingstories, một vị bác sĩ 97 tuổi ở Ấn Độ đã chia sẻ: “Rất nhiều người không uống đủ nước, khiến thận nhanh chóng suy yếu. Bạn phải liên tục thanh lọc cơ thể và loại bỏ độc tố”.

Ông cho biết, ở tuổi của mình, ông vẫn tập thể dục hằng ngày và nâng tạ.

“Tôi ngồi trên ghế và tập các động tác chống đẩy lên xuống, vận động khớp mỗi ngày.”

Những bí quyết sống thọ này rất dễ áp dụng.

Vị bác sĩ cũng khuyên mọi người cần chăm sóc bộ não. Ông nói: “Nếu bạn là người chỉ ngồi một chỗ xem TV cả ngày, thì bạn đang tự hại mình”.

Ông bổ sung rằng, ngày nay nhiều người gặp vấn đề về chức năng đường ruột, đồng thời cảnh báo: “Bạn có thể mất đến 10% khối lượng cơ nếu không vận động trong vòng 2 tuần”. Cuối cùng, ông kết luận: “Vận động chính là bí quyết của cuộc sống”.

Dưới đây là những bí quyết sống thọ mà ông chia sẻ:

1. Uống nhiều nước

Cơ thể con người cần nước như một dưỡng chất thiết yếu để duy trì sự sống.

Khi được cung cấp đủ nước, cơ thể hoạt động tối ưu, đặc biệt là ở các chức năng tim mạch, não bộ và cơ bắp. Nghiên cứu khoa học cho thấy, những người uống đủ nước có nguy cơ mắc các bệnh về tim, phổi và nhiều bệnh mạn tính thấp hơn so với những người thiếu nước.

Uống đủ nước giúp máu lưu thông hiệu quả, vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể, đồng thời loại bỏ độc tố. Việc duy trì thói quen uống nước đều đặn không chỉ giúp tăng cường sự tập trung, duy trì năng lượng mà còn giảm thiểu nguy cơ mắc nhiều bệnh tật.

2. Tập tạ để tăng cường sức mạnh

Việc tập tạ mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, xương, chức năng não bộ và sự phát triển sức mạnh cơ thể. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, các bài tập rèn luyện sức mạnh với tạ tay, dây kháng lực hoặc bài tập sử dụng chính trọng lượng cơ thể giúp giảm nguy cơ tử vong sớm.

Quá trình tập tạ còn ngăn ngừa tình trạng mất cơ do lão hóa, nhờ đó bảo vệ năng lượng và khả năng độc lập trong sinh hoạt hằng ngày.

Rèn luyện sức mạnh cũng giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ mật độ xương, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đặc biệt, tập luyện đều đặn còn làm giảm nguy cơ té ngã ở người lớn tuổi, duy trì sự linh hoạt của khớp và hạn chế triệu chứng lo âu, trầm cảm.

Chỉ với một vài buổi tập kháng lực cơ bản mỗi tuần, bạn đã có thể cải thiện đáng kể tuổi thọ và chất lượng cuộc sống.

3. Giữ cho não bộ luôn hoạt động

Não bộ con người hoạt động tốt nhất khi được kích thích tinh thần thường xuyên. Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy việc tham gia vào các hoạt động trí tuệ mới mẻ, thú vị ở mọi giai đoạn cuộc đời giúp cải thiện trí nhớ và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức.

Các nhà khoa học đã phát hiện rằng những người thường xuyên đọc sách, giải câu đố, chơi trò chơi hoặc học kỹ năng mới sẽ duy trì được sự minh mẫn. “Kho dự trữ nhận thức” của não bộ còn đóng vai trò như một cơ chế phòng vệ, giúp chống lại các tác động lão hóa và các triệu chứng sa sút trí tuệ.

Bạn có thể rèn luyện trí não mà không cần những công việc phức tạp, chỉ đơn giản bằng việc đọc sách, chơi trò chơi chữ hoặc số, học nhạc cụ hay học ngoại ngữ mới.

4. Vận động cơ thể mỗi ngày

“Vận động chính là liều thuốc quý”. Các hoạt động thể chất hằng ngày như đi bộ, đạp xe, khiêu vũ, làm vườn hay các bài tập giãn cơ đều giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và nhiều tình trạng sức khỏe khác.

Nghiên cứu cho thấy, việc duy trì vận động thường xuyên có thể kéo dài tuổi thọ đáng kể, ngay cả khi chỉ đơn giản là đi bộ nhanh. Tập luyện thể chất còn giúp duy trì cân nặng, tăng cường thể lực, cải thiện tinh thần và giữ cho cơ thể luôn tràn đầy năng lượng.

Đối với người cao tuổi, vận động giúp duy trì sức mạnh cơ và khớp, bảo tồn khả năng độc lập trong sinh hoạt, đồng thời hỗ trợ chức năng nhận thức.