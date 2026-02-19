Những người không nên ăn nhiều hành muối

Lợi ích của dưa hành đối với sức khoẻ

Báo Dân trí dẫn lời bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) cho biết, trong hành muối (dưa hành) và dưa cải muối chứa nhiều men probiotics và các vi khuẩn có lợi, tác dụng kích thích tiêu hóa, hỗ trợ hoạt động của đường ruột, tăng cường hệ miễn dịch. Vì thế, thực phẩm này rất tốt đối với những người bị hội chứng ruột kích thích, rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, táo bón.

Ngoài ra, hành muối, dưa cải muối cung cấp chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất như vitamin A, C, E, beta-caroten, selen, kẽm... có lợi cho sức khỏe. Enzyme sống trong dưa hành làm giảm cảm giác khó chịu khi ăn các món chiên rán, nhiều dầu mỡ.

Dưa chua không chỉ có tác dụng kích thích tiêu hóa giúp chúng ta ăn ngon miệng, dễ tiêu, mà còn bổ sung các vi sinh vật có lợi cho hệ thống tiêu hóa con người như lactobacillus, acidophilus và plan-tarum.

Chính các vi sinh vật này tạo ra các enzyme chuyển hóa đường và tinh bột trong rau dưa thành axit lactic có vị chua cũng như tạo các enzyme phân hủy một phần chất đạm trong thực phẩm, giúp cơ thể hấp thu dễ dàng hơn.

Hành muối là món ăn được nhiều người yêu thích trong ngày Tết nhưng không phải ai cũng ăn được

Tuy nhiên, dưa hành và dưa cải muối cũng tiềm ẩn nguy hại đến sức khỏe, đặc biệt một số đối tượng không nên ăn.

Những người không nên ăn dưa hành muối

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medaltec có sự tham vấn y khoa của BS Nguyễn Thị Nhung cho biết, dưới đây là một số nhóm người nên tránh ăn hành muối:

Người bệnh dạ dày

Axit trong hành muối có thể kích thích dạ dày, tăng tiết dịch vị, gây đau rát, ợ chua và làm nặng thêm tình trạng viêm loét dạ dày;

Trào ngược dạ dày thực quản: Hành muối có thể làm tăng nguy cơ trào ngược axit dạ dày lên thực quản.

Người bệnh thận

Hàm lượng muối cao: Hành muối chứa nhiều muối, gây tăng gánh nặng cho thận, làm tăng huyết áp và nguy cơ phù nề.

Khó đào thải: Chức năng thận không tốt sẽ khó đào thải hết lượng muối dư thừa, gây tích tụ muối trong cơ thể.

Người có bệnh về đường tiêu hóa

Những người bị viêm đại tràng, hội chứng ruột kích thích, hoặc các vấn đề về tiêu hóa khác nên hạn chế ăn hành muối vì có thể làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Phụ nữ mang thai

Ảnh hưởng đến thai nhi: Hành muối có thể gây kích thích dạ dày, gây khó tiêu, ợ nóng, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé;

Nguy cơ dị ứng: Một số phụ nữ mang thai có thể bị dị ứng với các thành phần trong hành muối.

Người bị cao huyết áp

Hàm lượng muối cao trong hành muối có thể làm tăng huyết áp, nguy hiểm cho người bị bệnh tim mạch.

Người bị dị ứng

Một số người có thể bị dị ứng với các thành phần trong hành muối, gây ra các triệu chứng như ngứa, nổi mẩn, khó thở.

Trên đây là những đối tượng cần hạn chế việc ăn hành muối. Bên cạnh đó, ngay cả khi bạn không thuộc nhóm đối tượng nêu trên, việc ăn quá nhiều hành muối cũng không tốt cho sức khỏe. Do đó, cần lưu ý về lượng ăn khi sử dụng món ngon này.