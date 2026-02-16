Hiếm gặp: Thai nhi có dây rốn quấn cổ 5 vòng

Tin từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu thành công thai nhi bị dây rốn quấn cổ 5 vòng - trường hợp cực kỳ hiếm gặp trong sản khoa.

Rất may, các bác sĩ đã phát hiện kịp thời tình trạng nguy hiểm này của thai nhi và xử trí kịp thời ngay khi sản phụ nhập viện với dấu hiệu chuyển dạ ở tuần 37 thai kỳ.

Sản phụ Đào Thị Ngần (27 tuổi, trú tại xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh) mang thai lần đầu. Khi thai nhi được 37 tuần thì sản phụ Ngần có dấu hiệu đau bụng chuyển dạ và được người nhà đưa vào nhập viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1.

Ngay khi tiếp nhận sản phụ tại khoa Đẻ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Khoa Sản I, Trưởng ca trực đã trực tiếp thăm khám lâm sàng, siêu âm Doppler và phát hiện thai nhi bị dây rốn quấn cổ 4 vòng.

Thai nhi bị dây rốn quấn cổ đến 5 vòng rất hiếm gặp trong sản khoa. Ảnh BVCC

Trước tình huống tiềm ẩn nhiều rủi ro khi sản phụ đã xuất hiện cơn co tử cung, yếu tố làm gia tăng nguy cơ chèn ép dây rốn, cản trở lưu thông máu gây suy thai, các bác sĩ lập tức hội chẩn và quyết định chuyển sản phụ lên Phòng Phẫu thuật lấy thai ngay lập tức nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho mẹ và bé.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết: “Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ nhận thấy dây rốn quấn cổ thai nhi 5 vòng. Đây là một trường hợp rất hiếm gặp, mức độ rủi ro cho thai nhi cao hơn so với đánh giá ban đầu. Nhờ can thiệp kịp thời và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca mổ đã diễn ra thuận lợi.

Bé trai nặng 2kg chào đời an toàn nhưng do nhẹ cân nên bé được chuyển về khoa Sơ sinh để các y bác sĩ chăm sóc, theo dõi toàn trạng. Sức khỏe sản phụ Đào Thị Ngần cũng ổn định sau phẫu thuật”.

Theo bác sĩ Thủy, dù bị dây rốn quấn cổ 5 vòng nhưng nhờ đánh giá đúng nguy cơ khi chuyển dạ và quyết định can thiệp sớm nên thai nhi không bị suy thai cấp và không nguy hiểm tới tính mạng.

Bác sĩ Thủy cho biết, dây rốn quấn cổ (hay tràng hoa quấn cổ) là tình trạng dây rốn của thai nhi quấn quanh cổ 01 hoặc nhiều vòng khi còn trong bụng mẹ, thường gặp nhất trong 3 tháng cuối thai kỳ khi bé cử động nhiều.

Bác sĩ chúc mừng 2 mẹ con an toàn, khỏe mạnh, đón Tết đoàn viên với gia đình. Ảnh BVCC

Nếu dây rốn quấn cổ lỏng thì chưa ảnh hưởng đến lượng máu từ mẹ qua thai. Nếu dây rốn quấn cổ chặt sẽ chèn ép mạch máu và cản trở lưu thông máu gây suy thai, thậm chí là tử vong trong bụng mẹ…

Trên thực tế lâm sàng, siêu âm Doppler có vai trò quan trọng giúp phát hiện sớm và đánh giá nguy cơ. Số vòng quấn cổ thai nhi có thể thay đổi theo tư thế, vận động của thai và diễn biến chuyển dạ, vì vậy có trường hợp trên hình ảnh siêu âm ghi nhận số vòng quấn cổ ít hơn so với thực tế khi can thiệp như ca bệnh vừa qua.

Từ ca bệnh hiếm gặp này, bác sĩ Thủy khuyến cáo thai phụ, nhất là trong 3 tháng cuối thai kỳ: Cần phải khám thai, siêu âm định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ sản khoa; theo dõi cử động thai nhi hàng ngày, khi có dấu hiệu thai máy giảm, đau bụng bất thường, ra máu/ra nước âm đạo hoặc xuất hiện cơn đau chuyển dạ thì cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

"Với các trường hợp nghi ngờ dây rốn quấn cổ nhiều vòng hoặc có yếu tố nguy cơ, thai phụ cần tuân thủ chỉ định nhập viện theo dõi và can thiệp khi cần thiết", bác sĩ Thủy nhấn mạnh.