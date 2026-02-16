Nơi cấp cứu 'căng như dây đàn', không nghỉ Tết và những 'lì xì' đặc biệt

Giường bệnh luôn chật kín

Bên trong Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) những ngày giáp Tết, các giường bệnh gần như kín chỗ. Hiếm hoi lắm mới có một khoảng trống vừa được giải phóng thì ngay lập tức lại có bệnh nhân mới chuyển đến.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Trương Tư Thế Bảo cho biết, giáp Tết, trong Tết và cả sau Tết luôn là giai đoạn áp lực nhất trong năm. Số ca cấp cứu tăng cao, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn nặng hoặc biến chứng từ các bệnh truyền nhiễm. Nhịp trực chiến vì thế kéo dài gần như suốt ngày đêm.

Là tuyến cuối chuyên tiếp nhận và điều trị các ca bệnh truyền nhiễm nặng từ nhiều tỉnh, thành, nơi đây luôn trong trạng thái “căng như dây đàn”. Giữa ma trận máy thở, bơm tiêm điện, tiếng chuông monitor báo động liên hồi, các kíp trực phải phối hợp nhịp nhàng đến từng thao tác. Không có khái niệm nghỉ Tết, bởi chỉ cần chậm vài phút, cơ hội sống của bệnh nhân có thể thu hẹp lại.

Mỗi quyết định chuyên môn của bác sĩ đều được cân nhắc kỹ lưỡng bởi liên quan tới sinh mạng của một con người và sự chờ đợi thấp thỏm của cả gia đình.

Các nhân viên y tế Khoa Cấp cứu làm việc dồn dập, không nghĩ tới nghỉ Tết. Ảnh: P.Thúy.

Môi trường cấp cứu vốn dĩ đã vận hành liên tục, bệnh nhân ra vào không ngừng, mọi công việc đều tính bằng giờ, thậm chí từng phút. Cận Tết, nhịp độ ấy càng dồn dập hơn. Sáng sớm hay tối muộn cũng không có khoảng lặng. Các kíp trực phải liên tục sắp xếp lại vị trí giường bệnh, điều phối nhân lực, chuẩn bị sẵn phương án tiếp nhận ca mới trong mọi tình huống.

Điều dưỡng Phạm Thị Thủy (Khoa Cấp cứu) chia sẻ, phần lớn bệnh nhân nhập viện đều ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Vì vậy, từng thao tác chăm sóc phải chính xác, khẩn trương và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chuyên môn. Khoa làm việc theo chế độ 3 ca, 4 kíp, bàn giao trực tiếp tại giường bệnh để cập nhật sát sao tình trạng từng người, từ đó ưu tiên xử trí theo mức độ nguy kịch.

Người bệnh được Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội chuyển tới. Ảnh: P.Thúy.

“Công việc không chỉ dừng ở thay băng, chuẩn bị thuốc hay theo dõi chỉ số. Với bệnh nhân thở máy, điều dưỡng phải liên tục quan sát, đánh giá diễn biến để xử trí kịp thời. Có lúc bệnh nhân kích thích khi làm thủ thuật, cả ê-kíp phải phối hợp giữ cố định ống nội khí quản để tránh tuột ống nguy hiểm. Ngoài chuyên môn, chúng tôi còn hỗ trợ ăn uống, vệ sinh, nâng trở bệnh nhân nặng - những việc đòi hỏi sức lực và sự phối hợp của nhiều người trong từng ca trực”, chị Thủy nói.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, trung bình khoảng 60 bệnh nhân nặng đang được điều trị. Bác sĩ Phạm Văn Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm cho biết đây đều là những ca bệnh nghiêm trọng, nhiều trường hợp tiên lượng dè dặt.

Món quà lì xì đặc biệt với y bác sĩ

Những ngày Tết, khi nhà nhà quây quần, với các gia đình có người thân nằm hồi sức, nỗi lo càng nhân lên gấp bội. Việc trao đổi về tiên lượng xấu chưa bao giờ là điều dễ dàng. Bác sĩ phải cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng bệnh, cơ hội hồi phục, chi phí điều trị và những hệ lụy có thể xảy ra để người nhà cân nhắc.

Trung tâm Hồi sức tích cực là nơi "nóng" nhất bệnh viện vì tiếp nhận các ca cấp cứu nặng. Ảnh: P.Thúy.

Hơn 6 năm gắn bó với nghề, bác sĩ Bảo đã quen với việc trực Tết, nhiều năm không về nhà đón Giao thừa. Với các y bác sĩ nơi đây, sự hồi phục của bệnh nhân chính là “lì xì” đầu năm ý nghĩa nhất. Họ động viên nhau, cùng trang trí lại khoa phòng, góp bánh chưng, gà luộc để có một bữa cơm nhỏ ấm cúng lúc Giao thừa, đó cũng là thời điểm trong ca trực. Giữa những tiếng máy thở đều đều, một nhành đào hay chiếc thiệp chúc Tết cũng đủ làm dịu bớt áp lực.

Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết đơn vị đã chủ động triển khai đầy đủ các kế hoạch theo chỉ đạo của Bộ Y tế: Tổ chức thường trực 24/7, đảm bảo trực đủ các cấp; sẵn sàng thu dung, cấp cứu và điều trị người bệnh, đặc biệt là các ca nặng, nguy kịch; chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị; tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo an ninh, an toàn bệnh viện.

Bệnh viện đã lên phương án chủ động ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong dịp Tết.