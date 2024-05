Ăn hành tây nhiều nhưng bạn đã biết 10 công dụng của loại củ này chưa?

Hành tây là nguyên liệu không còn xa lạ trong bữa ăn của nhiều gia đình. Nguyên liệu này có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon, bổ dưỡng từ món xào đến hầm, nấu canh, nấu lẩu… Thế nhưng, bạn đã biết hành tây có lợi ích gì đối với sức khỏe chưa?

1. Chưa chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào bằng cách chống lại các phân tử gốc tự do. Các gốc tự do phát triển khi cơ thể tiếp xúc với bức xạ hoặc khói thuốc lá. Những phân tử này có thể gây ra bệnh tiểu đường, bệnh tim và ung thư. Bằng cách ăn hành tây, bạn có thể giúp cơ thể chống lại các gốc tự do và cải thiện sức khỏe tổng thể.

2. Giúp kiểm soát lượng đường trong máu

Với người bệnh tiểu đường, hành tây là thực phẩm rất tốt. Chất flavonoid trong hành tây có tác dụng giữ mức đường huyết ổn định. Nếu mức độ đường thấp, người bệnh có thể gặp các triệu chứng như mệt mỏi, lo lắng, đau đầu và nhiều dấu hiệu khác.

3. Cải thiện sức khỏe đường ruột

Hành tây chứa một lượng lớn prebiotic và chất xơ. Những chất này giúp cải thiện sức khỏe đường ruột bằng cách hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm viêm.

4. Giàu dinh dưỡng

Hành tây là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, chúng chứa một lượng nhỏ calo và một lượng lớn chất dinh dưỡng. Chúng là nguồn cung cấp kali và mangan tuyệt vời. Kali giúp tăng năng lượng và sự trao đổi chất của cơ thể. Mangan giúp cơ thể tạo ra các mô liên kết, hỗ trợ sức khỏe của xương và giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

5. Chống viêm

Hành tây có chứa chất chống oxy hóa gọi là quercetin. Quercetin là chất chống viêm và có tác dụng chống lại tình trạng viêm trong cơ thể. Nó rất tốt trong việc giảm sưng, giúp giảm viêm khớp và điều trị nhiễm trùng bàng quang.

6. Phòng ngừa một số bệnh ung thư

Nếu bạn lo lắng về nguy cơ phát triển bệnh ung thư, ăn hành tây có thể là phương pháp hữu hiệu. Các nhà nghiên cứu nhận thấy việc ăn hành tây ở mức độ vừa phải sẽ làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng, thanh quản và buồng trứng.

7. Giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer

Các nghiên cứu đã được tiến hành để tìm hiểu mối quan hệ giữa quercetin và bệnh alzheimer. Những nghiên cứu này cho thấy việc ăn nhiềuthực phẩm chứa nhiều quercetin, chẳng hạn như hành tây làm giảm nguy cơ mất trí nhớ, Alzheimer, cải thiện sức khỏe não bộ.

8. Nguồn vitamin C tuyệt vời

Vitamin C rất cần thiết để cơ thể bạn hoạt động bình thường. Nó giúp bảo vệ mạch máu, cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn và tạo sụn.

9. Hỗ trợ sức khỏe xương

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng, hành tây giúp cải thiện mật độ xương ở một số người. Việc ăn hành tây có thể giúp xương chắc khỏe và giảm nguy cơ gãy xương cho những người trên 50 tuổi.

10. Kháng khuẩn

Allicin là hợp chất tạo ra mùi đặc trưng của hành tây. Đặc tính kháng khuẩn của allicin trong hành tây giúp ruột kết chống lại vi khuẩn có hại. Vì vậy, ăn hành tây cũng rất tốt cho sức khỏe hệ tiêu hóa.

