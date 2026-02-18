Ngày Tết: 3 thời điểm nên tránh chuyện phòng the

Những ngày đầu xuân không chỉ mang đến không khí tươi vui mà còn là thời điểm lý tưởng để các cặp đôi khai xuân 'chuyện ấy'. Sự hòa hợp trong tình cảm và tinh thần là yếu tố quan trọng trong chuyện phòng the, giúp tạo nên những khoảnh khắc trọn vẹn.

Hãy chọn cho mình những giây phút riêng tư, nơi cả hai đều cảm thấy thoải mái và sẵn sàng để đón nhận niềm vui của sự gắn kết. Để năm mới thêm hạnh phúc, đừng quên thể hiện tình yêu thương qua những giây phút gần gũi này.

1. 3 thời điểm nên tránh chuyện phòng the ngày Tết

Chọn đúng thời điểm để khai xuân chuyện ấy là điều các cặp đôi cần cân nhắc kỹ. (Ảnh minh họa AI)

Những ngày Tết là khoảng thời gian cơ thể dễ bị quá tải nhất do nếp sinh hoạt bị đảo lộn. Việc cố gắng "trả bài" cho đúng thủ tục khi sức khỏe không cho phép có thể dẫn đến những trải nghiệm không vui, thậm chí ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Các cặp vợ chồng nên tránh quan hệ vào những thời điểm "kém duyên" sau:

- Khi một trong hai người đã uống rượu bia: Rượu bia ngày Tết tuy khó tránh nhưng lại làm hỏng những cảm xúc chân thật. Rượu bia có thể tạo cảm giác hưng phấn lúc đầu, nhưng thực tế lại khiến cơ thể mất kiểm soát. Vì vậy, việc 'khai xuân chuyện ấy' khi đang say thường không mang lại niềm vui trọn vẹn, mà chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi, rã rời vào sáng hôm sau.

- Khi cả hai cảm thấy mệt: Sau một ngày dài tất bật với cỗ bàn, tiếp khách và di chuyển chúc Tết, cơ thể cần được nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng. Theo phép dưỡng sinh, cố gắng gần gũi khi tinh thần và thể chất đã kiệt quệ sẽ làm tổn hao tinh lực, khiến cả hai dễ rơi vào trạng thái chán nản, mất hứng thú cho những lần sau.

- Khi bụng quá no: Những bữa tiệc thịnh soạn ngày Tết thường khiến dạ dày phải làm việc vất vả. Việc sinh hoạt vợ chồng ngay sau khi ăn no sẽ làm giảm lượng máu cần thiết đến các cơ quan khác, gây áp lực lên tim mạch và tạo cảm giác nặng nề, khó chịu thay vì sự nhẹ nhõm, thăng hoa.

2. Chọn thời khắc lý tưởng để khai xuân chuyện ấy

Một cuộc yêu đầu năm trọn vẹn không chỉ giúp gắn kết tình cảm mà còn mang lại năng lượng tích cực cho cả hai. Giữa lịch trình dày đặc của những ngày Tết, chọn đúng thời điểm để khai xuân chuyện ấy là điều các cặp đôi cần cân nhắc kỹ.

Sự thỏa mãn không nằm ở giờ giấc cố định, mà nằm ở sự hòa hợp của lòng người. Thời điểm đẹp nhất để "khai xuân" chuyện chăn gối năm mới chính là khi tâm trí cả hai vợ chồng thảnh thơi và cảm thấy thoải mái nhất.

Nên khai xuân chuyện ấy vào buổi sáng sớm ngày mùng 2 hoặc mùng 3 Tết, khi những lo toan cỗ bàn đã vãn bớt. Lúc này, sau một giấc ngủ sâu, cơ thể đã phục hồi sinh lực, tinh thần thư thái, sẵn sàng để hai tâm hồn cùng hòa nhịp.

3. Bí quyết chuẩn bị cho "cuộc yêu" đầu năm viên mãn

Để chuyện phòng the ngày xuân thêm phần thi vị, thay vì vội vàng, hãy dành cho nhau những sự chuẩn bị tinh tế:

- Thanh lọc cơ thể: Một bữa ăn thanh đạm với nhiều rau xanh, trái cây tươi mát sẽ giúp cơ thể nhẹ nhàng, linh hoạt hơn, xua tan cảm giác nặng nề của dầu mỡ ngày Tết.

- Kết nối tâm giao: Trước khi tìm đến sự hòa hợp về thể xác, hãy hâm nóng tình cảm bằng những lời thủ thỉ, chia sẻ về những dự định chung. Sự thấu hiểu và sẻ chia chính là chất xúc tác nồng nàn nhất khiến cuộc yêu thêm sâu sắc.

- Không gian tình tự: Hãy khéo léo biến phòng ngủ thành một chốn riêng tư yên bình, tách biệt khỏi sự ồn ã bên ngoài, để cả hai có thể toàn tâm toàn ý tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên nhau.

Cặp đôi không nên quá đặt nặng chuyện sớm hay muộn, bởi việc khai xuân chuyện ấy quý nhất là ở sự thoải mái và chất lượng "cuộc yêu". Hãy cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên khi cả hai thực sự khỏe mạnh để có khởi đầu trọn vẹn, báo hiệu một năm mới hạnh phúc tròn đầy, viên mãn.