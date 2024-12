Nuốt khó, nuốt đau có phải ung thư thực quản không?

Nuốt khó, nuốt đau không chỉ xuất hiện ở những người mắc bệnh về đường tiêu hóa mà còn có thể là triệu chứng của các bệnh lý khác như viêm họng, viêm amidan hay các vấn đề về cơ thể như căng thẳng, lo âu. Tuy nhiên, khi các triệu chứng này kéo dài và không có dấu hiệu thuyên giảm, nhiều người bắt đầu lo lắng về khả năng mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng, trong đó có ung thư thực quản.

Theo TS.BS. Lê Việt Khánh (Bệnh viện Việt Đức), ung thư thực quản là một căn bệnh ác tính rất nguy hiểm, xuất phát từ sự phát triển không kiểm soát của các tế bào ung thư trong thực quản. Đây là một loại ung thư khá khó phát hiện ở giai đoạn đầu vì các triệu chứng của nó có thể tương tự như các bệnh lý thông thường khác. Ung thư thực quản là bệnh lý ung thư gây tử vong phổ biến thứ 6 trên toàn thế giới và thứ 9 tại Việt Nam. Khả năng điều trị dứt điểm bệnh ung thư thực quản thường thấp, đạt 25% do thường phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, khi ung thư đã di căn đến các bộ phận khác trong cơ thể.

Việc hiểu rõ về các triệu chứng và nguyên nhân có thể gây ra nuốt khó, nuốt đau sẽ giúp bạn có cái nhìn đúng đắn hơn và không quá lo lắng khi gặp phải các dấu hiệu này.

Nuốt khó, nuốt đau là triệu chứng của nhiều căn bệnh khác nhau.

Bạn có thể bị nuốt khó và nuốt đau do những căn bệnh nào?

Nuốt khó và nuốt đau có thể do rất nhiều yếu tố và bệnh lý khác nhau ngoài ung thư thực quản. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là trào ngược dạ dày thực quản. Khi axit trong dạ dày trào ngược lên thực quản, nó có thể gây ra cảm giác đau rát, nuốt khó và thậm chí viêm loét ở niêm mạc thực quản. Trào ngược dạ dày thực quản thường gặp ở những người có chế độ ăn uống không lành mạnh, thường xuyên ăn thức ăn cay nóng, chua hoặc thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ. Bệnh viêm thực quản cũng là một nguyên nhân khiến nuốt khó và nuốt đau, do viêm nhiễm hoặc kích ứng ở niêm mạc thực quản. Ngoài ra, các vấn đề về cơ và thần kinh, chẳng hạn như rối loạn nuốt do tổn thương thần kinh hoặc các bệnh lý như Parkinson, có thể khiến người bệnh gặp khó khăn khi nuốt thức ăn.

Không chỉ vậy, một số yếu tố khác như căng thẳng, lo âu hoặc thậm chí là các vấn đề tâm lý cũng có thể làm gia tăng cảm giác khó chịu khi nuốt, dẫn đến nuốt khó và đôi khi là đau.

Triệu chứng nuốt khó, nuốt đau thường có thể điều trị hiệu quả khi tìm ra được nguyên nhân cơ bản nhưng nếu không được giải quyết kịp thời, chúng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Khi nào nuốt khó, nuốt đau có thể là dấu hiệu của ung thư thực quản?

Tuy nuốt khó và nuốt đau có thể do rất nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng khi các triệu chứng này kéo dài và không có dấu hiệu thuyên giảm, người bệnh nên nghiêm túc xem xét khả năng mắc ung thư thực quản. Các triệu chứng ban đầu của ung thư thực quản thường không rõ ràng và dễ bị bỏ qua, nhưng khi bệnh tiến triển, chúng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn và kéo dài hơn.

Nuốt khó là triệu chứng chủ yếu khi ung thư thực quản phát triển, bởi khối u gây hẹp thực quản, làm cản trở sự di chuyển của thức ăn từ miệng xuống dạ dày. Ban đầu, người bệnh có thể cảm thấy khó nuốt khi ăn thức ăn cứng hoặc đặc nhưng sau đó có thể gặp khó khăn ngay cả với thức ăn mềm hoặc nước.

Đau khi nuốt cũng là dấu hiệu của ung thư thực quản. Khi khối u phát triển, nó có thể làm tổn thương niêm mạc thực quản, gây đau đớn mỗi khi nuốt. Cảm giác đau này thường ngày càng tăng lên khi bệnh tiến triển, khiến người bệnh gặp khó khăn trong việc ăn uống, dẫn đến tình trạng sụt cân và suy dinh dưỡng. Một dấu hiệu khác cũng cần chú ý là cảm giác nghẹn hoặc đầy bụng, do thức ăn không thể di chuyển dễ dàng qua thực quản bị tắc nghẽn bởi khối u.

Các triệu chứng khác của ung thư thực quản

Ngoài nuốt khó và nuốt đau, ung thư thực quản còn có một số triệu chứng khác mà người bệnh có thể gặp phải khi bệnh tiến triển. Sụt cân không rõ lý do là một trong những dấu hiệu quan trọng, bởi vì việc nuốt khó và đau khiến người bệnh không thể ăn uống đủ, dẫn đến thiếu dinh dưỡng. Ngoài ra, ung thư thực quản cũng có thể gây ra các triệu chứng như khản giọng và ho kéo dài, đặc biệt khi khối u tác động lên dây thanh quản hoặc khí quản.

Các triệu chứng khác cũng có thể xuất hiện, bao gồm ho ra máu hoặc cảm giác khó thở, khi khối u đã lan rộng và gây chảy máu trong thực quản.

Nuốt khó và nuốt đau khi nào nên đi khám bác sĩ?

Khi các triệu chứng này kéo dài và không có dấu hiệu thuyên giảm hoặc nếu bạn nhận thấy các triệu chứng khác như sụt cân không rõ lý do, ho ra máu, khản giọng kéo dài, hay mệt mỏi bất thường, bạn nên đi khám bác sĩ ngay để được kiểm tra và chẩn đoán kịp thời.

Các bác sĩ sẽ thực hiện các xét nghiệm cần thiết như nội soi thực quản, chụp X-quang, CT scan hoặc MRI để xác định chính xác nguyên nhân gây ra các triệu chứng này. Nếu có nghi ngờ về ung thư thực quản, bác sĩ có thể tiến hành sinh thiết để xác định sự hiện diện của tế bào ung thư. Việc phát hiện ung thư thực quản ở giai đoạn đầu có thể giúp nâng cao khả năng điều trị và cải thiện cơ hội sống sót cho bệnh nhân.